Ribó, a favor d'una direcció "de proximitat" al València CF: "Sempre serà bo"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en una entrevista en 'Les notícies del matí' de la ràdio d'À Punt arreplegada per Europa Press, preguntat per l'oferta llançada per l'ex-vicepresident del València CF Miguel Zorío per a la compra de les accions del club que posseïx el seu màxim accionista i propietari, l'empresari de Singapur Peter Lim, i per si l'Ajuntament coneixia eixa proposta.

El responsable municipal ha comentat que Lim ha dit que "no li ha arribat cap proposta", però ha matisat que desconeix si ha sigut així. "No sé si ha arribat la proposta o no ha arribat, si li falta un segell, si li falta alguna cosa", ha manifestat, després del que s'ha mostrat partidari que el club esportiu tinga una direcció que s'acoste a València.

Joan Ribó ha afirmat que la "proximitat" li agrada "en tot" i ha al·ludit així al "futbol de proximitat". "Per descomptat, si s'acosta la direcció... M'agrada en tot: des del comerç de proximitat, fins al futbol de proximitat. Com més a prop la direcció a la ciutat crec que que sempre serà bo", ha exposat.

NEGOCIACIONS "PRIVADES"

L'alcalde ha comentat que tenia "alguna informació" del plantejament fet per Zorío però ha descartat entrar en qüestions que concerneixen a entitats i negociacions "privades".

En aquesta línia, ha asseverat que es vol mantindre a una "distància raonable" dels "negocis privats". "No em vull ficar molt. Vull que quede clar aquest tema. Açò és una qüestió entre entitats privades que jo respecte moltíssim".

No obstant açò, ha demanat que el nou estadi del València CF s'acabe ja. "El que els demane és sempre el mateix. Acabeu l'estadi ja. És l'element que cal demanar", ha subratllat Joan Ribó.

Posteriorment, en l'Ajuntament, després de la reunió periòdica de seguiment de València Capital del Disseny 2022 i on ha presentat la nova decoració del Saló Ximenera, l'alcalde ha repetit aquestes mateixes idees. Preguntat per l'oferta de Miguel Zorío ha reiterat que és "una qüestió entre elements privats, entre persones, entre empreses" i ha considerat que els membres del consistori han de ser "molt cautelosos".

A continuació, ha apostat de nou per la "proximitat" i ha asseverat que igual que li agrada "en l'alimentació" també és partidari que es done en la gestió d'empreses "tan vinculades sentimentalment a milers i milers de valencians" com el València CF. Així, ha advocat per que aquestes entitats estiguen "el més a prop possible" de la capital valenciana.

Ribó ha insistit una altra vegada en la necessitat de concloure el nou estadi de futbol d'aquesta entitat esportiva. "A tot els he de dir que l'estadi s'ha d'acabar. S'ha d'acabar ràpid i s'han de complir els compromisos que es van firmar", han plantejat, alhora que ha defès entre ells la construcció del poliesportiu de Benicalap.

D'altra banda, tant en l'entrevista en la ràdio d'À Punt com després dels actes celebrats a l'Ajuntament, Ribó ha parlat de la proposta perquè València aculla de nou l'America's Cup i ha repetit que les administracions valencianes estan disposades a participar aportant infraestructures.

El responsable municipal ha insistit que manté una "actitud oberta" cap a eixe esdeveniment però matisant la disposició a "cedir infraestructures" i el rebuig a aportar "recursos econòmics". "Els volem dedicar a altres coses", ha postil·lat.

Així, durant l'entrevista, ha destacat que les institucions públiques segueixen "pagant deutes" de l'America's Cup ja desenvolupades a València. Ribó ha recordat que l'administració central ha pagat el deute contret per a l'execució de les infraestructures necessàries i que altres entitats com el consistori han de seguir pagant.

"CAL ANAR AMB COMPTE"

"A l'Ajuntament li queden 6 milions a pagar l'any que vé", ha precisat, al mateix temps que ha apuntat que "això ve de 2007" i ha assenyalat que edicions recents d'aquest esdeveniment esportiu en altres ciutats del món han comportat pèrdues. "Cal anar amb compte", ha agregat. Ribó ha al·ludit d'aquesta manera a l'esdeveniment a Auckland, a Nova Zelanda, que "va tindre un dèficit de 94 milions d'euros sent la Copa Amèrica més vista en tota la història".

"És lògic que prenguem precaucions econòmiques i, per descomptat, fem una crida a les empreses privades si creuen convenient treballar en açò", ha manifestat el primer edil. "Nosaltres sempre hem dit que estem oberts, però una cosa és estar obert i una altra és aportar tots els recursos econòmics. Estem oberts a oferir, i hem oferit formalment totes les infraestructures que ens van costar centenars de milions i que continuem pagant", ha reiterat en el consistori.