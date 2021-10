La Generalitat engega el Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana per a "agilitzar l'adjudicació"

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb la finalitat de garantir el dret a la vivenda, està desenvolupant el contingut de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de la Vivenda de la Comunitat Valenciana. L'agost passat el Ple del Consell aprovava el reglament d'aquest Registre de Vivenda com a "instrument idoni" per al coneixement i planificació de les condicions de la demanda i l'oferta.

La seua funció també serà "promoure l'accés a les vivendes de protecció pública i les que formen part del patrimoni públic de vivendes de la Generalitat", explica el departament que dirigeix Héctor Illueca en un comunicat.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge ha declarat que l'objecte fonamental d'aquest registre és "facilitar l'accés a la vivenda garantint el compliment de les condicions establides per a les diferents modalitats de vivenda de protecció pública".

Per a açò, s'estableix l'obligatorietat de la inscripció per a ser persona adjudicatària de vivenda protegida, tant de promoció pública com a privada. Amb açò es pretén, segons ha explicat Héctor Illueca, "omplir un buit gràcies al control de l'oferta i la demanda a través d'aquest registre, un mecanisme que ens ajudarà a agilitzar els processos d'adjudicació".

La inscripció s'estructura entorn de la unitat de convivència, formada per una única persona o vàries, sense que siga necessari que existisca una relació de parentiu.

Una de les principals novetats és la introducció de la declaració responsable en l'exercici del dret a ser inscrit i a la corresponent participació en els procediments d'adjudicació de les vivendes.

INSCRIPCIÓ

En el seu conjunt, la inscripció, el funcionament del registre i les relacions amb les persones demandants o usuàries de vivenda es realitzaran exclusivament a través de mitjans electrònics. Tot açò permetrà una simplificació administrativa. L'enllaç per a accedir a aquest registre és