Brussel·les concedeix 690 milions més a la Comunitat Valenciana per a pimes i serveis públics dels fons React-EU

Els recursos provenen de React-EU, el programa del fons de recuperació dotat amb 50.600 milions d'euros per a reforçar la Política europea de Cohesió durant els dos pròxims anys, segons ha informat l'Executiu comunitari en un comunicat.

La Generalitat Valenciana va informar aquest passat diumenge d'aquesta concessió de fons, aprovada aquesta setmana: 790,64 milions dels 1.254 que té assignats del fons 'React-EU' a augmentar la inversió en creixement i ocupació, fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia i les seues conseqüències socials i preparar una recuperació "econòmica, ecològica, digital i resilient".

D'aquesta forma, segons la Generalitat, es veurà incrementada la quantia d'ajuda europea del Programa Operatiu Feder 2014-2020 dels 590,57 milions inicials als 1.381,21, ja que, tal com estableix la normativa, els recursos del React-EU han de canalitzar-se a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu.

Fonts d'Hisenda han precisat aquest dilluns que dels 790 milions decidits destinar a Feder i aprovats, 690,15 milions (els anunciats hui) s'han inclòs per al pressupost d'enguany, i açò és el que ha comunicat la Comissió, mentre que els cent restants corresponen a 2022, per al que hauran de fer una nova comunicació.

A més, Brussel·les ha atorgat 1.200 milions d'euros a Itàlia per a, entre altres coses, la compra de quasi 70 milions de dosis de vacunes contra la Covid-19 i contractar professionals sanitaris i cobrir les hores extraordinàries treballades pels contractats actuals.

També ha aprovat 69 milions d'euros addicionals a Luxemburg també per a donar suport a la compra de proves i vacunes del conovanirus, així com per a impulsar inversions sostenibles en àmbits com l'electrificació de la xarxa nacional d'autobusos.

Finalment, la Comissió Europea ha donat el seu vistiplau al desemborsament de 56 milions d'euros més per a Romania que les autoritats del país destinaran a ajudar grups vulnerables de la societat.