El Ayuntamiento activa la segunda fase de su campaña contra el ciberacoso y la violencia machista en redes

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado la segunda fase de la campaña de sensibilización contra el ciberacoso y la violencia de género a través de las redes sociales 'No es amor, no es normal, no lo permitas'. Así lo ha anunciado la concejal de Igualdad, Ana Muñoz, quien ha lamentado "el incremento de este tipo de violencia machista".