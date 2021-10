El volcán de Cumbre Vieja sigue en erupción en la isla de La Palma y los reporteros de diferentes cadenas siguen sobre el terreno cubriendo el fenómeno natural. Este lunes, Beatriz Archidona, reportera de El programa de Ana Rosa, ha conectado en directo desde canarias para explicar algunos de las sensaciones que pueden vivirse cerca del volcán y las recomendaciones que les han dado algunos expertos.

"Visualmente, ahora no hay lluvia de ceniza y no hace falta que nos pongamos las gafas. En cuanto al oído, el rugido es constante, incluso por la noche con el silencio de la isla se escucha aún más. El olor es muy particular, si nos quitamos la mascarilla sentimos como algo de tierra, como algo de arenilla en la boca", ha explicado la periodista.

La comunicadora ha mostrado los restos de ceniza y lava solidificada que se quedan en el suelo de las calles de La Palma. No obstante, los restos de lapilli, "de acto algo punzante", según ha explicado la reportera, no solo se quedan en el suelo. Y es que también está afectando a los vecinos y a los reporteros que están expuestos en la calle.

Lapilli, lava solidificada, se pegaba en el pelo de los reporteros y se agarraba con una serie de aristas #AR4Ohttps://t.co/ghl0GibNSu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 4, 2021

Ana Rosa Quintana, al escuchar las explicaciones de la comunicadora, ha querido aconsejar a su compañera: "Sé que tienes las gafas ahí, pero te recomiendo que tengas también preparado algo para cubrirte la cabeza, un sombrero o gorra...". Los restos de lapilli también alcanzan en la cabeza a los reporteros y, por ello, los expertos recomiendan cubrirse todo el cuerpo. "Nos avisaron, hemos traído un chubasquero y un paraguas... el vulcanólogo nos dijo que tenemos que estar preparados para lo que sea", ha explicado Archidona.

La colaboradora Patricia Pardo ha llevado al plató algunos granos lapilli para que los espectadores puedan hacerse una idea del tamaño de los granos de magma solidificado. "Esto es lapilli de la conexión del pasado viernes que se quitó del pelo nuestra compañera Miriam Jimeno. Tiene aristas, es como una estalactita que se le pegaba en la punta del pelo, solamente se lo pudo quitar mientras se duchaba, con el agua...", ha explicado la presentadora.