La defensa del exdirector de Vaersa niega un mal uso de la tarjeta de crédito: "Los gastos están más que justificados"

Espinosa se ha sentado este lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Se enfrenta a una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta de 15 años, tal y como le pide Fiscalía.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la Generalitat, le reclama cinco años y seis meses de prisión por el mismo delito. Ha recalcado que Vaersa es una empresa pública, no privada, con lo que no había que hacer negocio ni pagar comidas a clientes, y ha puesto como ejemplo de gastos injustificados un pago el 1 de enero de 2011 en Andorra en una tienda de esquí. "¿Qué justificación tiene eso?", se ha preguntado. La defensa, por contra, solicita la absolución para su cliente al no ver delito alguno.

En resumen, el excargo público del PP está acusado de usar la tarjeta de crédito de Vaersa para fines privados cuando debía de ser usada únicamente para abonar gastos de actividades relacionadas con la actividad de la empresa.

Así, según recoge el escrito de calificación fiscal, desde agosto de 2007 realizó numerosas extracciones de 500 euros en efectivo de diferentes cajeros automáticos -hasta 48 operaciones- y pagó con tarjeta en distintos establecimientos.

La mayor parte de esos pagos eran en restaurantes, en especial en el club social de la urbanización en la que vivía el acusado. También se gastó dinero en revisiones y gasolina de vehículos particulares y en establecimientos comerciales. El total de los gastos no justificados realizados con la tarjeta de la empresa superó los 105.000 euros -el gasto de los primeros años ha prescrito judicialmente, así que solo se le puede acusar por los gastos de enero a julio de 2011-.

El acusado, condenado en tres ocasiones anteriores por irregularidades cometidas en la compra de 67 vehículos todoterreno en Vaersa y el pago de unos complementos de productividad, así como por otros gastos indebidos en la empresa pública, ha negado estos hechos.

Espinosa, a través de su letrado, ha manifestado en la sesión de hoy que "nadie" le dio ninguna instrucción sobre el uso de la tarjeta aunque, en cualquier caso, ha defendido que recurrió a ella para fines propios de su cargo y de su actividad profesional.

Así, su abogado ha puesto como ejemplo que el gasto en combustible se debía a desplazamientos a oficinas, plantas y centros trabajos, algo que hacía "tanto entre semana como los fines de semana".

Sobre las extracciones en efectivo, se ha indicado que se debía a gastos en viajes no solo por la Comunitat, sino "por cualquier parte del territorio nacional" con el objetivo de generar actividad y puestos de trabajo. El efectivo era, así, para gastos en gasolina, taxis y comida, no solo para él, sino también para sus clientes y proveedores.

En relación con los gastos en restaurantes, la defensa ha señalado que su cliente realizaba un "enorme esfuerzo" y tenía una "dedicación absoluta", incluso los fines de semana, para reunirse y comer con personas de la empresa y terceros "con la única finalidad de intentar mejorar los resultados de la empresa".

Además, esta parte ha insistido en que todos los gastos se justificaban y se liquidaban. Se entregaban los justificantes y "se comprobó su veracidad". Así, ha repetido que los pagos se efectuaron "con pleno conocimiento de la mercantil" y pasaban por seis filtros.

"Hubo total transparencia del uso profesional de la tarjeta bendecido por Vaersa", ha subrayado su abogado, que ha recalcado que Espinosa ha abonado casi 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los gastos de 2011 pese a insistir en su inocencia. El acusado declarará el último día de juicio.