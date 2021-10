El PSOE, sobre el fichaje de Carmona por Iberdrola: "No sabíamos nada, no nos ha gustado y no representa a la dirección"

Malestar en el PSOE por el fichaje de Antonio Miguel Carmona, quien fuera candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid en 2015, por parte de Iberdrola. En palabras de Eva Granados, portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal socialista, y que compareció este lunes en una rueda de prensa en Ferraz, esa decisión "no representa al PSOE" ni a su "actual dirección". "[La decisión] no nos ha gustado. No sabíamos nada. Si nos hubiera consultado, le hubiéramos dicho que no", dijo.

El fichaje de Carmona, que será el nuevo vicepresidente de Iberdrola España, se conoció este domingo, en plena pugna del Gobierno con las compañías eléctricas por la subida de la luz. La noticia provocó la reacción del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien dijo que esa decisión traslada "un mal mensaje", y dirigentes de Podemos fueron más allá: "Carmona ganó espacio en las tertulias por atacar a Podemos. Hoy coge una puerta giratoria para forrarse en Iberdrola", criticó Pablo Echenique, portavoz morado en el Congreso.

En la misma línea que Cerdán, Granados recordó que Carmona, a día de hoy, es "un militante de base". "Militantes hay muchos y es una decisión individual. No representan a esta casa ni a la dirección actual, y [Carmona] no es interlocutor de nada", agregó la portavoz, descartando de plano la hipótesis de la que incorporación del exedil pudiera facilitar la relación del Ejecutivo con las compañías energéticas: "El Gobierno ya tiene interlocución fluida con las eléctricas", zanjó.

Granados también se refirió a la convención que el PP celebró este fin de semana, y lo hizo para apuntar a los populares por estar "menguando, radicalizándose y alejándose de las preocupaciones de las personas". "Se alimentan de polémicas para construir una cortina de humo que oculte su corrupción y sus propuestas de regresión social", afirmó la portavoz, quien acusó a Casado de "incumplir la Constitución" al no facilitar la renovación de los órganos constitucionales y de adoptar prácticas propias de Vox, levantando "polémicas artificiales". "Menos contar con Vox y más con el conjunto de los españoles", apuntó.

En cambio, la socialista no quiso comentar la entrevista que este domingo concedió el ex jefe de gabinete del presidente Sánchez, Iván Redondo, a Jordi Évole en La Sexta, y se excusó en que el programa le pilló "en el AVE", y que por tanto, no la vio. El único reproche velado que lanzó a Redondo lo hizo al afirmar que, a su juicio, las funciones de jefe de gabinete "se deben regir por la discreción".