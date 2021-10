Diputación.-Diputación se convierte en el epicentro de los actos conmemorativos de la Semana de la ONCE

En la puesta de largo de 'ConONCEnos' y de la exposición 'CONONCE La pintura es Libertad' de Ángeles Lozano han participado la vicepresidenta, Ángeles Martínez, la teniente de alcalde de la capital María Vázquez; la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez; la consejera territorial de la ONCE Andalucía, Gemma Pozo, así como la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia.

Ángeles Martínez ha asegurado que es un orgullo ser sede del inicio de la Semana de la ONCE y también de dos de sus actividades pensadas para acercar el día a día de las personas con discapacidad visual.

"Nos sentimos tremendamente orgullosos de la labor que realiza la ONCE en España y en nuestra tierra. Un papel social muy importante que permite igualar oportunidades y favorecer la inclusión plena de los almerienses. Desde Diputación siempre caminaremos a vuestro lado", ha dicho.

Del mismo modo, la vicepresidenta ha revelado que mañana se realizará una de las actividades con las que se pretende llegar a los trabajadores sociales que desarrollan su labor en toda la provincia. Se trata de 'Nuestro Bienestar Social', un acto fundamental para intercambiar experiencias y capilarizar el objetivo de esta iniciativa.

Además, Ángeles Martínez ha puesto en valor la extraordinaria capacidad de la pintora Ángeles Lozano para realizar una exposición multisensorial que es un ejemplo de que "no hay barreras infranqueables".

Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, ha agradecido a la ONCE "el papel que viene desempeñando en Almería a la hora de concienciar a la sociedad de que inclusión y la normalización de las personas con capacidades diferentes es deber y responsabilidad de todos".

Asimismo, Vázquez ha felicitado a Ángeles Lozano, afiliada de la ONCE y autora de la exposición de pintura que acoge estos días el Patio de Luces de la Diputación, en el marco de la Semana de la ONCE en Andalucía, "su sensibilidad y talento", pero sobre todo, "por demostrar que donde no llega la vista, llega siempre el corazón".

Por último, la concejala de Presidencia ha expresado "el orgullo que sentimos todos los almerienses por los logros de la ONCE", a cuyos representantes les ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento para trabajar "siempre de la mano para ser cada día más inclusivos y responsables".

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería ha asegurado que con este acto "da comienzo una semana muy especial, con una programación que persigue llegar a todos los colectivos a los que la ONCE quiere trasladar la gran labor que realizan en su día a día y también implicar a la sociedad para conocer su realidad". Sánchez Torregrosa ha explicado que el Museo de Almería y la sede de la Junta de Andalucía también forman parte de los espacios donde la ONCE desarrollará su programación en Almería.

Para finalizar ha manifestado que por parte del Gobierno andaluz" queremos animaros a seguir trabajando con la misma ilusión e ímpetu que os caracterizan, una seña de identidad de esta organización a la que tendemos nuestra mano para que contéis con nosotros en cada uno de los proyectos que nos necesitéis".

Gema Pozo ha asegurado que 'ConONCEnos' está en marcha en toda Andalucía, Ceuta y Melilla con actividades en todos los centros. "Vamos a tocar todos los ámbitos, es una acción transversal para abarcar el Deporte, la Sanidad, la Cultura y la Sociedad en general con el objetivo de dar a conocer la ONCE", ha explicado.

La consejera territorial ha revelado que el lema es el resultado de un concurso de ideas para poder "bautizar" esta gran semana de acción en torno a la concienciación e inclusión cuyas actividades ha desgranado una a una.

Por su parte, María Jesús Segovia se ha mostrado "ilusionada" de volver a la presencialidad y volver a celebrar la Semana de la ONCE. Asimismo, ha asegurado que la labor social de la ONCE se ha acrecentado durante la pandemia.

"Hemos estado más cerca de la ONCE y de los almerienses que nunca. Vendedores mantuvieron su relación con clientes, quienes se preocuparon, incluso llamando, por nuestros vendedores de ONCE", ha apuntado.

Al término del acto, la autora de la exposición ha realizado un recorrido junto a las autoridades para mostrar una muestra multisensorial que cuenta con audiodescripción de cada obra.