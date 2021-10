La Semana de la ONCE en Aragón ofrece un desayuno a ciegas, exhibición de perros guía y un circuito de movilidad

Estas actividades han sido presentadas por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán: la delegada territorial de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez; y el director del Hotel ILUNION-Romareda, José Antonio Palau, así como el cupón del día 12 de octubre, en cuya imagen aparece un detalle de la cúpula de la Basílica del Pilar de Zaragoza: "Regina Martyrum", de Francisco de Goya, durante una rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en el Hotel ILUNION-Romareda.

La Semana de la ONCE en Aragón consta de un amplio programa de actividades, dirigidas a la sensibilización de la ciudadanía de las necesidades de las personas ciegas o con discapacidad visual.

Tras la rueda de prensa, en el mismo Hotel ILUNION, se ha llevado a cabo un desayuno a ciegas. El alcalde de Zaragoza, junto a representantes de varios grupos municipales y medios de comunicación, se han colocado antifaces y han experimentado las dificultades que tiene, a priori, una persona con discapacidad visual, en una actividad tan cotidiana como es desayunar, algo que se ha conseguido con unas breves indicaciones técnicas.

El martes, día 5 de octubre, en la plaza Santa Engracia, en pases de 10.00 a 11.00 horas y de 12.00 a 13.00 horas, tendrá lugar una exhibición de perros guía, organizada por la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG). Con ella, se transmitirá la importancia de la labor que realiza la FOPG, así como algunas de las dificultades detectadas por los usuarios de perros guía en su vida diaria.

El mismo día, en la sede de la ONCE en Aragón, tendrá lugar una mesa de trabajo con la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón, junto con responsables de distintos colectivos a los que transmitirán sus incidencias del día a día.

OTRAS ACTIVIDADES

El miércoles y viernes, 6 y 8 de octubre, en la plaza Antonio Vicente Mosquete, en horario de 10.30 a 13.30 horas, se instalará un circuito de movilidad, donde voluntarios, con un antifaz, se pondrán en la piel de una persona con discapacidad visual para enfrentarse a los obstáculos que se encuentran con más frecuencia en la vía pública.

Simultáneamente, en la sede de la ONCE se expondrá material tiflotécnico y de ayuda visual que facilita la autonomía de las personas afiliadas a la ONCE, y una muestra de diversas manualidades realizadas por personas con discapacidad visual.

También el día 6 de octubre, en el hall del Ayuntamiento de Zaragoza, se procederá a la actividad simulación de guiado en interiores.

La orientación de las personas con discapacidad visual en espacios diáfanos de grandes edificios públicos es muy complicada, así como el control de los turnos de visita, que de forma habitual se realiza con pantallas sin aviso sonoro, ha informado la ONCE en una nota de prensa.

El jueves, 7 de octubre, en la Fundación Ibercaja, de 10.00 a 14.00 horas, se celebrará una jornada de accesibilidad, organizada por Fundación ONCE e impartida por Técnicos sobre Accesibilidad Universal. El tema a desarrollar será 'Claves para el diseño de ciudades inclusivas'.

Para finalizar, el sábado, 9 de octubre en el Centro Deportivo Municipal Santo Domingo, a las 12.00 horas, tendrá lugar una exhibición deportiva de goalball, único deporte paralímpico creado para personas ciegas, entre personas afiliadas a la ONCE y responsables de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.