Reobrin les platges de Moraira després de l'albirament d'un tauró durant el cap de setmana

En concret, un bussejador de la Policia Nacional va advertir de la presència d'un tauró en les platges de Moraira mentre realitzava una de les immersions rutinàries de control. Per açò, per precaució i fins que els experts determinaren la perillositat de la seua presència, van ser desallotjades les platges del Portet, l'Ampolla i Platgetes.

No obstant açò, les autoritats responsables ja han donat avís per a poder retirar la bandera roja en les platges de Moraira, per la qual cosa s'alça la prohibició de bany. Els agents segueixen investigant quin tipus de tauró era i quin és el motiu de la seua aparició en la costa.