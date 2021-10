Antonio Resines protagonizará la campaña publicitaria de turismo de otoño de la Diputación de Cuenca

Este vídeo promocional se está grabando en diversos puntos de la geografía conquense y busca poner en valor el rico patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico que tiene Cuenca.

El presidente, Álvaro Martínez Chana, y la vicepresidenta, Elena Carrasco, han estado con el actor en una de estas filmaciones que ha coincidido con el final de la campaña con los chicos de la película Campeones, donde también han estado los representantes de las cuatro Denominaciones de Origen que existen en la provincia, DO La Mancha, DO Manchuela, DO Uclés y DO Ribera del Júcar.

Los dirigentes provinciales se han interesado en la ejecución de la grabación para poder conocer de primera mano los recursos que se están obteniendo de cara a hacer un anuncio atractivo que posicione a la provincia como un destino preferente en el periodo otoñal, una de las épocas del año donde Cuenca luce más bonita gracias a los colores ocres que se pueden ver en los bosques conquenses.

El presidente considera que esta acción promocional se llevará a cabo en un momento "inmejorable" porque coincide con el relajamiento de las medidas sanitarias, gracias a que la pandemia va remitiendo progresivamente, aun así ha pedido precaución a la sociedad para continuar por esta senda, ha informado la Diputación en un comunicado.

Martínez Chana ha señalado que Resines será un embajador "inmejorable" dentro de la serie 'Viajes Imprescindibles' para mostrar todas las bondades que tiene la provincia y que sea el lugar elegido para que los visitantes vengan durante los próximos meses aprovechando los diferentes puentes que existen, "el objetivo es ayudar a la hostelería y la restauración para que puedan generar riqueza y empleo en el territorio".