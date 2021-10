Fotur valora el primer cap de setmana amb discoteques obertes fins a les 5 però veu "insuficient" la desescalada

Segons ha denunciat l'entitat en un comunicat, els aforaments establits (del 75 per cent per a l'oci nocturn) "no són reals" ja que, tal com explica, "en haver de mantindre distància d'1,5 metres entre taula i taula, els locals mai poden arribar a l'aforament establit". Així mateix, afig que "tampoc les condicions per al ball establides en la resolució són suficients".

D'aquesta forma, des de Fotur continuen sol·licitant un aforament del 100%, horaris segons llicència d'activitat i pista de ball sense cap restricció, "igual que els espectacles i festivals".

La Federació té prevista per a aquest dimarts una reunió amb la Conselleria de Sanitat i Turisme Comunitat Valenciana, on s'exposaran les seues peticions i se sol·licitarà que s'apliquen "de forma immediata". "El sector necessita ja tornar a una normalitat, després de 18 mesos inactius. No hi ha cap justificació ja per a tindre les actuals restriccions", ha postil·lat.