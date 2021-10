Sanz renuncia a la Alcaldía de Tomares para ser candidato a Sevilla: "Me dedicaré con más intensidad si cabe"

"Me lo tomo todo muy a pecho. Lo hice así cuando fui candidato a la Alcaldía de Tomares. Me dediqué en cuerpo y alma y me dedicaré a este nuevo reto con la misma intensidad, con mucha más intensidad si cabe. Me dedicaré en cuerpo y alma a ello", ha sentenciado Sanz en la rueda de prensa que ha llevado a cabo en los Jardines del Conde del Ayuntamiento tomareño, la cual ha finalizado con una amplia ovación de los allí presentes.

La Alcaldía de Tomares será asumida ahora por el concejal delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, José María Soriano, después de que Sanz cierre de este modo una "fructífera y larga etapa" de 14 años en la Alcaldía, que arrancó con una campaña "pateando Tomares puerta a puerta y donde adquiría un compromiso y obligación no sólo con los que me habían votado sino con todos los vecinos de Tomares".

"Han sido 14 años en los que yo no venía sólo a dirigir unos servicios sino a liderar un proyecto municipal destinado a alcanzar la excelencia en todos los ámbitos, desde la cercanía, el compromiso y la honradez y creo que lo hemos conseguido. Lo que más me enorgullece son los vecinos de Tomares porque todo esto no sería posible sin ellos", ha sentenciado Sanz.

Para el ya exalcalde, "en la vida y en política todo tiene inicio y final, las etapas se cierran y los cambios son buenos". "Creo que hay que estar permanentemente saliendo de la zona de confort. Siento que he cumplido un ciclo, tras ejecutar el 90 por ciento del programa electoral de 2007 y estoy decidido afrontar otro reto que requiere mi dedicación en cuerpo y alma, como en su momento lo requirió ser candidato a la Alcaldía de Tomares", afirma.

Así, convencido de que Tomares "va a seguir creciendo con el trabajo hecho estos 14 años", ha presentado su renuncia teniendo en cuenta que "se queda lo mejor de mi, mi equipo, un grupo de mujeres y hombres sin los que no hubiera podido hacer nada o crear la marca Tomares que hemos creado".

Sanz considera que Tomares "ha cambiado mucho en estos 14 años ante un trabajo bien hecho". "Cualquier vecino puede presumir de su pueblo donde vaya. Han sido los mejores años de mi vida personal y política, donde no hay nada más gratificante que ser alcalde de tu pueblo", incide, poniendo en valor que "Tomares es sinónimo de calidad".

En este marco, destaca la apuesta realizada por la educación y especialmente por la de la cultura, "con la mejor Feria del Libro de Andalucía, mucho mejor que la de Sevilla". "Hoy Tomares es referente cultural", apostilla. También, resalta la apuesta realizada por el deporte, "con una fábrica de campeones provinciales, regionales o incluso olímpicos", o el haberse convertido en "referente en limpieza y en cuidado y respeto al medio ambiente", destacando la regeneración del Olivar del Zaudín. A todo ello, suma que "Tomares es un municipio seguro y se han acabado con problemas históricos de inundaciones".

Por todo ello, ha dado las gracias a su equipo; al personal del Ayuntamiento, "pilar fundamental para que el proyecto del PP haya sido un éxito"; al PP de Tomares, fuerte y abierto, y a los vecinos de Tomares, "a los que me han votado y los que no, que han sido mi mejor motivación porque sabía que tenía que gobernar para todos, especialmente para los que no me habían votado". "Gracias a todos por confiar en mí, por regalarme estos 14 años, los más apasionantes de mi vida, y deciros que siempre os llevaré a todos en el corazón", ha concluido Sanz.