Arrimadas comparte la "indignación" por Papeles de Pandora y pide combatir este tipo de fraude y no subir impuestos

A preguntas de los medios tras una visita en la provincia de Cuenca, Arrimadas ha señalado que este tipo de fraudes son los que "lastran el futuro de España".

"Mientras las familias pagan muchos impuestos, algunos se han ido de rositas y el dinero que ganaban aquí no lo tributaban y utilizaban mecanismos ilegales para no contribuir a los servicios públicos en España", ha lamentado.

En este contexto, y preguntada por el entrenador de fútbol Pep Guardiola, cuyo nombre aparece en los archivos de los Papeles de Pandora, y que habría sido titular de una cuenta corriente en Andorra hasta 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para regularizar los fondos de su cuenta en el Principado, Arrimadas ha incidido en que "toda esta información nos vuelve a demostrar que la solución no es subir los impuestos a la clase media española".

En su opinión, lo que hay que hacer es "luchar contra este tipo de fraude, contra ese tipo de personas que no quieren pagar impuestos". "Tenemos que ir a un país en el que la clase media trabajadora pueda pagar menos impuestos y los que no han pagado y utilizan este tipo de cosas para no pagar pues sí, que paguen lo que deben para mantener los servicios públicos".

En este contexto, Inés Arrimadas ha aprovechado para criticar que tanto PP como PSOE han hecho amnistías fiscales, aunque "el PP critica la del PSOE y el PSOE la del PP, pero los dos han hecho amnistías fiscales".