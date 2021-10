María Pombo empezó en el mundo de las redes sociales en el año 2012 y, al comprobar cómo el interés que suscitaba crecía como la espuma, apostó firmemente por explotar su perfil como influencer. Ahora es toda una veterana en un ámbito en el que este año han comenzado a dar sus primeros pasos nombres como el de Julia Janeiro, que el pasado mes de abril cumplió la mayoría de edad.

Por este motivo, la madrileña -que apareció el pasado año en la portada de la revista Forbes- no dudó en aconsejar a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Lo hizo este domingo en la ceremonia de los Premios Platino, donde la prensa le preguntó sobre su vida personal y profesional, que es "muy guay" pese a la desaprobación que genera entre algunas personas.

"Le aconsejo que sea ella, que no se deje nublar por todas las críticas que pueda recibir, y que haga lo que le guste. Si no le gustan las redes, que no las use y, si le gustan, que siga a por ello", explicó Pombo ante los reporteros de Europa Press.

"Yo sé que me van a criticar por estar aquí y me va a dar igual. Para mí esto es una experiencia brutal, estar cerca de gente tan guay", apuntó, con rotundidad, aclarando que desconoce si el perfil de Janeiro es "fuerte" en Instagram, aunque no lo duda.

"Estoy segura de que sí. Teniendo el padre que tiene, seguro que le sabe guiar muy bien", ha zanjado Pombo, que ha coincidido con el torero en más de una ocasión. "Lo duro del influencer es que la gente no valora el trabajo que hay detrás. Y lo entiendo, no es fácil verlo. Pero es un trabajo real. No se valora del todo. Las marcas sí, mogollón. Y ahí seguimos años después", reflexionó.