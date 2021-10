Economía circular para pymes: herramientas de autodiagnóstico y propuestas para optimizar recursos y ahorrar costes

Asimismo, este instituto tecnológico podrá realizar una auditoría en estas pymes para verificar su estado de economía circular y otorgarles la marca 'Circulatool', registrada a nivel europeo, y darles así un "valor añadido".

El proyecto, que se dirigía inicialmente a las pymes del mueble y el metal, se extenderá ahora al sector de la construcción, ha explicado a Europa Press, Alicia Pérez, jefa de la Sección de Gestión de Procesos y Sostenibilidad en Aidimme.

'Circulatool' se estructura en seis ejes: gestión empresarial, diseño de producto, fabricación, distribución, venta y fin de vida del producto, así como responsabilidad social. A partir de ahí, marca cinco niveles en cuanto al estado de circularidad de las pymes: lineal (no se hace nada en estos ámbitos), consciente, comprometida, activa y circular.

El proyecto, financiado con fondos del Ivace, busca ayudar a las pymes valencianas a progresar en la transición de modelos productivos lineales hacia modelos circulares. Pero no es el único en este sentido. Junto a otros centros de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit), Aidimme se ha aliado con Ainia, ITC e ITI en 'Simbinet', una plataforma online que fomenta la cooperación entre pymes, para que unas puedan alargar la vida útil de lo que son ya residuos industriales para otras.

En este caso, la "multisectorialidad" de empresas de todo tipo es "clave" para que unas pymes puedan aprovechar los recursos que a otras ya no les sirven, ha señalado Pérez.

A través de 'Simbinet', las empresas pueden crear "sinergias". Esta plataforma tiene su origen en el proyecto Tris, junto a otras regiones europeas (Reino Unido, Suecia, Italia y Hungría) para buscar buenas prácticas en cada región y desarrollar un plan de acción a implantar en las políticas regionales.

De ahí, Adimme creó la plataforma 'Insylay' para fomentar la "simbiosis industrial", que finalmente ha derivado en 'Simbinet', con la colaboración de Ainia, ITC e ITI, y la diversificación de sectores. Simbinet cuenta con algoritmos predictivos, áreas colaborativas, foros, demostradores y casos de éxito.

A finales de año, el 'Observatorio Regional de Simbiosis Industrial' dará cuenta del estado en el que se encuentran las pymes de la Comunitat en estos ámbitos. Para ello, cuenta con la colaboración de las asociaciones empresariales, que se han revelado fundamentales a la hora de llegar a más empresas, ha valorado Pérez.

CONGRESO HÁBITAT, AVANZANDO HACIA NEGOCIOS CIRCULARES

En esta línea, Aidimme organizará este mismo mes el 'Congreso Hábitat. Innovación estratégica. Avanzando hacia negocios circulares', que se celebrará el 21 de octubre en el Palacio de Congresos de València, donde se dará cita un panel de expertos moderado por Vicente Sales, subdirector de Aidimme y jefe de la Sección de Análisis de Mercados y Estrategia.

El encuentro analizará hacia donde van las prácticas del sector de acuerdo con los ODS 2030, las previsiones del mercado, casos de éxito, la rentabilidad de la economía circular o las "barreras legislativas" que se pueden encontrar, donde por ejemplo lo que en unos países son residuos en otros no, ha explicado a Europa Press Vicente Sales.

El congreso contará con expertos como Jose Mª O'Kean, catedrático Economía Aplicada, autor varios libros y colaborador habitual en medios de comunicación; Carlos Velázquez, director de Sostenibilidad de Roca Group; Antonio Bernal Couchoud, director de Innovación y Lean2Cradle de Construcía; Rafael Rivelles, product and sustainability manager sur de Europa de Tarkett; o Alfons Cornella, fundador de Infonomia y del Institute of Next, entre otros.