Óscar Puente considera que Iberdrola se equivoca si "pretende comprar al PSOE a través de Carmona"

Así lo ha recalcado Puente este lunes al ser preguntado por la noticia del nombramiento del socialista en la empresa eléctrica, algo que ha recalcado que no entiende, a lo que ha añadido que "Carmona no representa al PSOE y el PSOE no está en venta".

En este sentido, ha incidido en que "si lo que se pretende a través de Carmona es comprar al PSOE, pues creo que Iberdrola se equivoca, parece una jugada muy poco acertada".

Al mismo tiempo ha incidido en que también es, a su juicio, "un mensaje equivocado" si se trata de trasladar a la opinión pública "que puede existir algún tipo de cambalache de una empresa suministradora eléctrica y el Gobierno de España en pleno conflicto de escalada de precios de la luz".

"No hay cambalache posible, el Gobierno España defiende los intereses de los españoles, los intereses generales de los particulares y de las empresas, porque en este momento el precio de la luz es un obstáculo para las familias y lo es también para las empresas de este país", ha reflexionado Puente que ha garantizado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa para defender el interés público.