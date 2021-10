Marmolejo se opone a la propuesta de la CHG para la demolición del complejo de Casas Nuevas

El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano (PSOE), ha indicado que la propuesta realizada por el organismo de cuenca es "un atentado al patrimonio que es necesario paralizar para poder conservar convenientemente".

La presa de Casas Nuevas, como se la conoce comúnmente en Marmolejo, permite que las comunidades de regantes de la localidad puedan coger agua del río Guadalquivir por lo que "se verían muy afectadas si desapareciera".

Por ello, todos los grupos en el Ayuntamiento han dado su apoyo unánime a una moción con la que piden que no sólo no se derribe, sino que reclaman también que "se arregle, que se mejore y que se convierta en algo que se pueda aprovechar y no en algo que produzca problemas".

"Este Ayuntamiento no puede quedarse de brazos cruzados, como pueblo, como Corporación y yo como alcalde tenemos que apretar y hacer todo lo posible para que las administraciones entiendan todo lo que hemos documentado y les vamos a explicar por activa y por pasiva", ha señalado el elcalde de Marmolejo en un comunicado.

El primer edil se ha mostrado convencido de que "se llegará a un acuerdo finalmente para poder conservar esta importante infraestructura histórica de la localidad".

La noticia de que la CHG pretende demoler esta infraestructura histórica de la localidad, situada a medio camino entre el poblado de San Julián y el casco urbano de Marmolejo, llegaba al Consistorio mediante una notificación el pasado 20 de septiembre al Consistorio en la que se exponía en primer lugar "la extinción del aprovechamiento hidroeléctrico de Casas Nuevas" por parte de la empresa Endesa y se adjuntaba con ello un informe-propuesta en el que se expone la intención de proceder a su demolición.

Para el primer edil resulta llamativo que en este mismo informe se hable de la importancia histórica y patrimonial de esta infraestructura de Marmolejo, cuya primera referencia histórica "data de finales del siglo XIV como parte del patrimonio del mayorazgo de La Guardia, aunque estas infraestructuras podrían ser incluso más antiguas a juzgar por los vestigios arquitectónicos aún visibles, como arcos de herradura, y signos de origen judío existentes en su interior".