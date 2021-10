Víctor Elías y Natalia Sánchez emocionan a los fans de 'Los Serrano' tocando juntos el piano: "Te quise, te quiero y te querré"

La unión que forjaron Víctor Elías y Natalia Sánchez en Los Serrano es indisoluble, y así lo han demostrado ambos actores, que son inseparables desde que en 2008 terminara la serie.

No son pocas las veces que ambos intérpretes, que fueron pareja en la ficción y en la realidad, se han reencontrado, tanto premeditada como fortuitamente. Y es que, aunque él ahora esté más centrado en la música y ella compagine su carrera con la maternidad de sus dos hijos con Marc Clotet, siempre tienen tiempo el uno para el otro.

Así lo han demostrado este domingo con una publicación en la que el artista de 30 años le ha dedicado un emotivo mensaje a la que fuera su pareja y actual gran amiga.

"Natalia Sánchez, fuiste la primera persona que me enseñó muchas cosas, la primera persona con la que me subí al escenario delante de mucha gente y la primera persona con la que entendí la amistad desde lo más profundo", escribió en su post. "La primera persona con la que aprendí a querer por siempre pasara lo que pasara".

"18 años después todavía me doy cuenta de todas las cosas que nos quedan por hacer juntos, entre otras tocar el piano, que es impresionante que todavía no lo hubiéramos hecho", continuó, haciendo referencia al vídeo que ha publicado en el que aparecen tocando el piano juntos. "Es maravilloso ver en la madraza que te has convertido y seguir disfrutándote en absolutamente todas las etapas de tu vida".

"Te quise, te quiero y te querré hasta que un día me digas que deje de ser pesado y regalarle instrumentos a tus hijos", concluyó Víctor Elías.