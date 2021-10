Un jutjat reconeix el dret d'un docent interí a reduir-se un 99% la jornada per a cuidar a un fill malalt greu

Així, el jutjat estima el recurs presentat pel progenitor, representat pels serveis jurídics del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), contra una resolució de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació que desestimava el seu recurs de reposició i concedia al demandant una reducció de jornada del 50%.

STEPV subratlla la importància d'aquesta sentència, que considera "un gran avanç, ja que fins ara únicament s'havia aconseguit aquesta reducció del 99% en casos de fills i filles menors malalts de cànceren estat crític". Per açò, el sindicat ha sol·licitat a Conselleria una "reunió urgent" perquè es faça extensiva aquesta sentència a altres casos similars.

En la resolució, datada el passat 14 de setembre i contra la qual cap recurs, es puntualitza que és una qüestió "indiscutida" el dret del pare al reconeixement de la reducció de jornada, però sí es debat la determinació del percentatge de reducció de jornada al que té dret.

Sobre aquest tema, el jutjat té en un compte una recent sentència del Tribunal Suprem (de juny de 2020), on fixa com a doctrina casacional que l'article 49 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en funció de qual es poden concedir aquestes reduccions de jornada, "resulta d'aplicació en aquells supòsits en què no resulta necessària l'hospitalització del menor, però sí és necessari una cura directa, continua i permanent, encara que el menor es trobe escolaritzat".

En aquest cas en concret, el xiquet pateix una malaltia greu i rara, síndrome de Dravet, que es caracteritza per l'aparició de convulsions perllongades i freqüents i porta associats diversos problemes com a infeccions cròniques i de creixement, entre uns altres.

Se cita en la resolució un informe clínic que conclou que el fill del demandant requereix una cura constant per una persona coneixedora dels símptomes i signes que indiquen l'inici d'una crisi amb la finalitat de poder donar-li atenció el més precoçment possible i minimitzar els riscos per a la seua salut i vida.

ATENCIÓ PRECOÇ

Després d'examinar aquest dictamen i la documentació obrante en la causa, el jutge considera que "concorren els requisits exigits per la normativa aplicable, doncs de l'al·ludit informe es desprèn que estem davant una malaltia que té com a principal problema associat les convulsions perllongades, per la qual cosa requereix d'una cura constant per una persona coneixedora dels símptomes i signes que indiquen l'inici d'una crisi, per a poder proporcionar l'atenció elmés precoçment possible, per a minimitzar els riscos per a la salut i la vida del xiquet, sent el pare la persona que ha sigut ensenyada per a poder proporcionar aquestes cures".

Per açò, "a diferència de la posició adoptada per l'Administració, es conclou que estem davant un certificat mèdic que acredita la necessitat del menor d'una atenció permanent, contínua i constant de tots dos progenitors durant les 24 hores del dia, així com que el menor, per les pròpies característiques de la malaltia, es troba en fase crítica del tractament, doncs com s'ha dit, en tindre convulsions perllongades les causes de les quals són difícils de controlar, requereix d'una cura constant per una persona coneixedora dels símptomes", insisteix.