Aliaga llama a "la unidad" del PAR y espera que una amplia mayoría del XV Congreso le reelija como presidente

Despejadas sus dudas sobre su salud y consultada la familia -"no están muy contentos"-, Arturo Aliaga ha afirmado que "el PAR cuenta, y mucho, para la ciudadanía aragonesa por el papel histórico que ha tenido y quiere seguir teniendo", además de que "no renuncia a ese papel histórico de moderación, centro y de futuro".

Aliaga ha puesto de relieve "la capilaridad" del PAR en el territorio, poniendo el ejemplo de los concejales, consejeros comarcales, diputados autonómicos y provinciales, así como del senador autonómico, Clemente Sánchez-Garnica, que le han acompañado en la presentación de su candidatura.

Durante la etapa de seis años en la Presidencia del PAR, que ahora termina, se ha sentido "respaldado" por "una gran mayoría" que ofreció "una voz única", por ejemplo cuando la Ejecutiva decidió acudir en solitario a las elecciones generales, también cuando se constituyó el cuatripartito del Gobierno de Aragón, "un pacto histórico para un partido de centro que ha resultado ser modélico para el resto de España", apuesta que recibió la unanimidad de la Ejecutiva.

También ha agradecido el interés de dirigentes y militantes en sus recaídas de su enfermedad. "Hoy me encuentro con ganas y fuerzas", ha dicho Aliaga, quien ha dejado claro que no representa, únicamente, las siglas del PAR, sino a los 37.000 votantes de las últimas elecciones autonómicas. Ha elogiado el "gran trabajo" que están realizando los ediles del PAR en los ayuntamientos, comarcas y diputaciones, también en el Senado y el Gobierno de Aragón, "atendiendo primero a los ciudadanos en esta triple crisis, sanitaria, social y económica".

ESTABILIDAD

Para el también vicepresidente del Gobierno aragonés, la palabra clave es la "estabilidad" que el PAR ha propiciado en las instituciones donde gobierna, aportando "moderación, el centro, el mirar por el futuro pensando en ese Aragón grande que todos soñamos, donde la gente pueda ser feliz", apuntando que los datos socioeconómicos sitúan a Aragón en "una posición predominante" en el conjunto de las comunidades autónomas. "Estamos aportando nuestro grano de arena, muchos granos, donde gobernamos".

Arturo Aliaga ha aseverado que "estar en política exige un compromiso muy especial" y ha manifestado su confianza en su equipo y en que el congreso será "participativo". Defenderá su candidatura con el "aval" de su trayectoria política y de gestión, destacando los "pasos extraordinarios" que ha dado el PAR continuando en el Gobierno de Aragón y volviendo al Senado.

UNIDAD

El candidato a la reelección ha dejado claro que el PAR debe ser "fuerte" porque "lo necesita Aragón", subrayando que "ha sido determinante en los tiempos más complejos, el catalizador de pactos y acuerdos" en las instituciones y "ha hecho que funcione esta máquina enorme que se llama Aragón".

"Que nadie se atreva a atribuirse el centro de Aragón porque llevamos muchos años: Ese papel no nos lo van a quitar", ha advertido, para insistir en que el PAR está al servicio de los aragoneses y que no se pliega a "lo que dicen desde Madrid". Ha pedido a Pedro Sánchez que escuche las demandas de Aragón porque "lo que es bueno para Aragón es bueno para España".

Ha afirmado: "Quiero que el partido sea fuerte, unido, para poner toda la carne en el asador donde estemos gobernando y donde no ayudando a la gobernabilidad para que haya acuerdos en beneficio de los ciudadanos" y así resolver la triple crisis, en una etapa en la que la región tiene "una oportunidad histórica" con los fondos europeos.

"El PAR ha estado abierto, a lo largo de este periodo anterior, a hablar siempre" y "lo triste es que cuando hay órganos para participar, comités, juntas provinciales e intercomarales, y Ejecutiva, las cuestiones se han planteado fuera", ha lamentado Aliaga, quien ha pedido a todos que lleven sus propuestas al PAR para incorporarlas a los nuevos estatutos y la ponencia política del XV Congreso porque "si no llegan las propuestas, mal se pueden incorporar", criticando la presentación de denuncias en sede judicial, sobre las que se pronunciará una vez resuelva el juez.

También ha subrayado de que no presidirá el PAR si solo le apoya el 51 por ciento de los compromisarios porque "el trabajo que nos queda es muy duro y a lo mejor hay que tomar decisiones importantes". Ha dicho que él no ha roto el diálogo y que todos están "en total libertad" para la elección de compromisarios.

Aliaga ha recordado que ganó el anterior congreso con una mayoría destacada y ha dicho que "igual hay otra persona capaz de sacar todas las cuestiones". También ha ironizado al decir que, en la política nacional, "con un 30 y pico por cien puedes llegar a la Presidencia del Gobierno".

Aliaga ha aseverado que no se mueve por "filias y fobias". Por otra parte, ha comentado que se ha inoculado la tercera dosis de la vacuna anti-covid y ha tenido fiebre alta varios días, realizando un esfuerzo, pero no puede "defraudar" a quienes le han animado a presentarse y que su deseo es "canalizar esa confianza". También ha dicho que ha trabajado durante 37 años para la administración autonómica y ha sido feliz y quiere seguir siéndolo "a pesar de los críticos y no críticos".