Cambio Climático programa nueve títulos que optarán a la Espiga Verde sobre valores medioambientales

Esta iniciativa, desarrollada desde la 61 edición, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, Greenpeace, Asociación Estatal de Cine (AEC), Ecologistas en Acción, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) y la colaboración de Aquavall.

Por cuarto año consecutivo, el festival incluye en su palmarés un premio a la película con valores medioambientales contarán con espacio propio en el palmarés. Esta edición optarán a este galardón nueve títulos: siete largometrajes documentales, tres de ellos de producción española, y dos cortometrajes de ficción.

Los largometrajes internacionales que optarán a la Espiga Verde son Animal (Cyril Dion, Francia), documental que formó parte de la Sección Oficial del Festival de Cannes y protagonizado por Bella y Vipulan, dos adolescentes de 16 años que emprenden un viaje extraordinario, en el que comprenderán que estamos profundamente ligados a las demás especies; How to Kill a Cloud (Tuija Halttunen, Finlandia/Dinamarca), que describe el dilema moral de la científica Hannele Korhonen cuando consigue una beca de investigación de 1,5 millones de dólares para participar en un ambicioso proyecto que persigue estimular las lluvias en el área de los Emiratos Árabes Unidos; I'm So Sorry (Zhao Liang, Hong Kong/Francia/Países Bajos), que reflexiona sobre la problemática nuclear, identifica los acontecimientos históricos y la situación actual del desastre nuclear que afecta al conjunto de la sociedad humana, y Living Water (Pavel Boreck*, República Checa/Suiza/Jordania), que describe al enfrentamiento entre el estado de Jordania, las empresas agrícolas y las comunidades indígenas de Wadi Rum por la última fuente abundante de agua potable.

Los tres documentales españoles en la sección Cambio Climático son De Quijotes y semillas (Patxi Uriz, Jordi Matas), una road movie sobre el viaje del cocinero Santi Cordón y el permacultor malagueño Alberto Marín en verducleta desde Tudela hasta Málaga para presentar un documental sobre los últimos hortelanos de Navarra, además de otros dos títulos que participan en la sección DOC. España: Posidonia (Adán Aliaga), que descubrir los secretos de la posidonia, el ser vivo más longevo del planeta, en la isla de Tabarca, y El vent que ens mou (Pere Puigbert), que sigue los pasos de Remei, una anciana que ha vivido en un pueblo toda su vida en el norte de Cataluña y se ha dedicado principalmente a su familia.

Los dos cortometrajes que compiten por la Espiga Verde son Aska (Clara Milo, Islandia/Canadá), sobre dos jóvenes hermanas deben enfrentarse a la decadencia de la naturaleza en su búsqueda para llegar a un volcán, que también compite por la Espiga de Oro en Sección Oficial, y Naya, el bosque tiene mil ojos (Sebastian Mulder/Países Bajos), un corto documental programado en Tiempo de Historia que sigue la vida de un lobo identificado con un dispositivo GPS en su recorrido desde Alemania Oriental hasta Bélgica.

El jurado de la Espiga Verde estará integrado por David Baute, director de Éxodo climático, documental ganador de la Espiga Verde en la 65 Seminci, además de director artístico del Festival de Cine Documental Miradas-Doc y director del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC); Miguel López Cabanas, doctor en Psicología, experto en Política Social y Servicios Sociales y actual Secretario de la Junta Directiva de Greenpeace España, y Sandra Sutherland, periodista, presentadora y docente, trabaja en RTVE desde 1981 y ha sido directora y presentadora del programa 'Agrosfera'.