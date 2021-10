El PP pide "políticas de impulso de la actividad económica" para "recuperar" las cifras de empleo prepandemia

Según ha valorado el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, en rueda de prensa, el paro se ha incrementado un 22% en septiembre en Baleares en comparación con los datos del mismo mes del año 2019, lo que supone 9.000 personas más paradas. También, hay un 5,49% menos de afiliados en la Seguridad Social en relación a hace dos años. Estos datos, ha apuntado, "vuelven a evidenciar que Baleares está muy lejos todavía de la situación que había antes de la pandemia".

"Evidentemente existe un efecto rebote y la situación es mejor que la de 2020, solo faltaría", ha reconocido Costa, quien ha lamentado, no obstante, que "Baleares aún muy lejos de los datos de ocupación y afiliación prepandemia".

Por ello, ha considerado necesario "aplicar políticas de impulso de la actividad económica y no quedarse solo en la cobertura social, para volver no solo a las cifras de 2019 si no incluso mejorarlas".

PARTE FISCAL DEL REB

Costa, por otro lado, ha lamentado que los senadores baleares del PSOE "duden de si dar su apoyo a la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB), que el PP ha presentado en el Senado".

"Es sorprendente que estén dubitativos", ha asegurado, recordando que la parte fiscal del REB "estaba negociada y cerrada en el mes de febrero de 2019". "Les pedimos que superen las dudas y apoyen este proyecto para que entre en vigor en enero de 2022, ante la necesidad real de bajar impuestos a las empresas de estas Islas", ha defendido el portavoz parlamentario del PP.

"En el PP no renunciamos ni renunciaremos a la parte fiscal del REB y los senadores socialistas tienen este mismo martes una primera oportunidad para apoyarlo claramente, en una moción sobre este tema, que defenderá la senadora 'popular' Maria Salom, en la Cámara Alta", ha apuntado.

SUBIDA DE PRECIOS

Asimismo, Costa se ha referido a las subidas "generalizadas" de precios, llegando hablar incluso de "inflación", debido a que "la factura de la luz está disparada, los precios de los combustibles también, igual que los de alimentos y el gas".

"Todos estos aumentos de precios quienes los pagan, en una mayor medida, son las rentas medias y bajas", ha lamentado, asegurando que "la inflación es el peor impuesto, el más injusto y regresivo, porque afecta a este segmento de la población.

Además, ha añadido, "desgraciadamente las medidas tomadas para hacer frente a esta situación son insuficientes y no sirven para nada". En este punto, ha reprochado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que siga "bunkerizada".

FONDOS EUROPEOS

El portavoz parlamentario del PP también se ha referido a los fondos europeos, recordando que el viernes pasado el Govern presentó su proyecto de inversiones.

Al respecto, Costa ha afirmado que a los 'populares' les "preocupa como la presidenta Armengol por mucho que hable de consenso no lo practique, no puede ser que se le extiende la mano para negociar los proyectos de inversiones y que no responda".

"Para Armengol, solo existe un foro para negociar los proyectos y es el Pacto de Reactivación, sustituyendo al Parlament", ha censurado el 'popular', quien ha explicado que "el PP no se suma a este Pacto porque muchos otros partidos ya han evidenciado y dicho públicamente lo que es el Pacto de Reactivación, un espacio en el que te entregan los documentos a consensuar un día antes".

"El PP acepta sentarse en una mesa en igualdad de condiciones, no en una mesa informativa, porque también quiere opinar, dado el hecho de que los proyectos que se plantean, se ejecutarán hasta 2026, una fecha en la que Armengol no tiene garantizado el seguir gobernando", ha asegurado Costa, quien ha incidido en que "el consenso podría haber sido posible, porque la inmensa mayoría de líneas presentadas son compartidas".

CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP

Finalmente, el portavoz parlamentario 'popular' ha destacado que el PP balear ha estado presente en la convención nacional del partido y "con una representatividad bastante considerable", apuntado que unas 110 personas de las Islas han viajado este fin de semana hasta Valencia.

Durante la convención nacional, ha hecho hincapié, "se ha visto la fuerza del PP balear, dado que en todos los paneles de intervención había representación de los 'populares' de las Islas". Y, además, se ha podido apreciar que el del PP "es un proyecto de ilusión, ganas y de una fuerza tremenda". "Nadie duda ya de que el PP es la única alternativa a los gobiernos de izquierda a nivel nacional, regional, insular y municipal, si lo estiman conveniente los ciudadanos", ha sentenciado.