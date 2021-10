Kim Kardashian consigue que una viuda no haya acabado perdiendo su casa

Kim Kardashian ha demostrado, a través de diversas acciones, que no es ajena a los dramas de las personas que, al contrario que ella, no son milmillonarios. Esto no quiere decir que en varias ocasiones su clase social haga que esté más alejada del día a día de quienes no han montado su propio emporio, pero sí que, como en su lucha contra la pena capital -por la que está estudiando la carrera de Derecho-, haya momentos en los que ha de posicionarse del lado de los más desfavorecidos.

Al igual que en diciembre les ocurrió a las personas que se beneficiaron del medio millón de dólares que la Kardashian donó a las personas afectadas por la pandemia, esto es lo que ha de pensar, con toda la gratitud posible, Angelia Cantrell. Esta mujer, que ha perdido en un breve período de tiempo a su marido y, poco después, debido a la crisis sanitaria derivada del coronavirus, su empleo, veía cómo le resultaba imposible seguir pagando su casa para ella y sus cuatro hijos.

Ante el miedo de quedarse en la calle, optó por intentar recaudar fondos a través de la página GoFundMe, una web de micromecenazgo para diversas causas. Tras detallar su problema, envió el enlace a multitud de celebrities con la esperanza de que dieran difusión a su historia, sin saber que sería la influencer y empresaria de 40 años quien no dudaría en sacar la chequera.

Lo que para cualquier persona supondría un gran desembolso no lo era para Kimberly, que inmediatamente le transfirió los 3.000 dólares necesarios para parar el desahucio en el último instante. "Cuando vi que ella también había donado, me tiré al suelo de la sorpresa y empecé a llorar", ha rememorado Cantrell en declaraciones al portal Entertainment Tonight, así como que Alaina Huffman y Lisa Berry, ambas actrices de la serie Supernatural, también contribuyeron.

"Jamás pensé que estas estrellas fueran a prestar atención a nuestra situación, y mucho menos a darnos dinero. Durante esta etapa tan complicada de mi vida, he rezado cada día y he mantenido constante mi fe", ha resumido Angelia, que ha detallado cómo fueron esos últimos momentos.

"Cuando vi su transferencia apenas me quedaban unas horas para reunir el dinero y pagar a mi casero para evitar que nos echara a la calle. No hay palabras que puedan describir lo agradecida y afortunada que me siento. Este es sin duda uno de esos grandes milagros de Dios", ha finalizado.