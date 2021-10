PSOE y UP avanzan para limitar alquileres de pequeños propietarios pero la ley sigue encallada con los grandes fondos

Tímidos avances en la negociación de la ley de vivienda, pero con el acuerdo aún lejano. PSOE y Unidas Podemos han acercado posturas en relación a la posibilidad de regular por ley los precios del alquiler para pequeños propietarios. El principal escollo gira, no obstante, en torno a cómo limitar los alquileres cuando el tenedor es un gran propietario: Unidas Podemos sigue exigiendo limitar por ley los precios a grandes fondos, pero el PSOE sigue sin aceptar un mecanismo de estas características, según fuentes moradas. Esta norma es uno de los escollos para que se cierre el pacto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno quiere presentar cuanto antes. Y las conversaciones siguen bloqueadas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se reunieron este lunes a primera hora de la mañana para tratar de desencallar una negociación que lleva meses bloqueada y que, en las últimas semanas, ha pasado a pilotar Bolaños en sustitución de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La parte del Gobierno de Unidas Podemos insiste en que acordar la redacción de la ley de vivienda es una línea roja para llegar a un acuerdo para los Presupuestos, y el tiempo apremia porque el presidente Pedro Sánchez se comprometió a presentar las cuentas a principios de mes.

Tras meses prácticamente paralizada, la negociación relativa a los alquileres parece haber enderezado algo su rumbo, aunque el acuerdo aún está lejos y, por ende, los morados siguen viendo "muy difícil" que el proyecto de Presupuestos se vaya a presentar esta semana. Unidas Podemos, no obstante, ha cedido en una de sus reclamaciones: que la regulación de los precios del alquiler afecte a todos los propietarios por igual. Ahora, Belarra acepta que los pequeños propietarios se vean sujetos a unas limitaciones más laxas que los grandes tenedores de vivienda en el precio al que alquilan su inmueble.

No obstante, los morados rechazan terminantemente que este modelo pueda aplicarse a los grandes propietarios, que en una parte muy importante son grandes empresas o fondos de inversión, y exigen que se vean sujetos a un mecanismo de limitación de precios por ley. Y ahí es donde, según fuentes de Unidas Podemos, se encuentra el desacuerdo con el PSOE que sigue bloqueando el acuerdo para desbloquear la ley de vivienda, porque los socialistas no aceptan una fórmula de estas características. En su última propuesta, Transportes apostaba por dar la capacidad a los ayuntamientos de congelar los precios en zonas tensionadas y, además, permitirles subidas de hasta el 10% con cada nuevo contrato.

Díaz presiona públicamente

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, insistió este lunes en que su formación no aceptará una ley de vivienda que no cuente con esta regulación de los alquileres y aseguró que los morados están dispuestos a llegar a un acuerdo "cuando el PSOE quiera", aunque deslizó que para ello "hay que tener voluntad de negociar". "No soy capaz de entender por qué razón no se quiere hacer lo que se está haciendo en otros países europeos, las familias dedican el doble a pagar el arrendamiento que en las medias europeas", denunció Díaz, que aseguró que "los jóvenes españoles no necesitan paternalismo, lo que necesitan es emanciparse y poder acceder a una vivienda", algo que hoy en día "es misión imposible".

La negociación de la ley de vivienda cumplirá este octubre un año desde su inicio, ya que fue precisamente la regulación de los precios del alquiler lo que condicionó la negociación del proyecto de Presupuestos del año pasado. Tras varias semanas de tira y afloja, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo in extremis apenas unas horas antes de la presentación del proyecto: comenzar la tramitación de la ley de vivienda, incluyendo la regulación de los precios del alquiler, como tarde en febrero. El pacto entre ambas formaciones planteaba la necesidad de establecer "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".