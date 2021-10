Bioparc València organitza aquest mes la IX 'can-rrera' solidària que serà virtual i durant tot octubre

Segons ha informat el centre d'animals en un comunicat, l'any passat la celebració ja va ser de manera virtual mentre que aquesta vegada han tornat a optar per aquesta modalitat ja que "segueix sent el més important mantindre la seguretat i salut de la societat". A més, ha assenyalat que la tecnologia ofereix unes facilitats que permeten que es puga seguir "mostrant l'amor entre les persones i els seus gossos de forma virtual".

En aquest sentit, Bioparc ha afegit que també és "necessari mantindre aquestes cites solidàries en les quals, amb tanta il·lusió, participen cada any centenars de persones".

Les inscripcions benèfiques tenen un preu de sis euros per persona i es realitzen en la web de Bioparc. Cada participant rebrà la seua samarreta i el mocador per al gos, així com regals de les empreses col·laboradores. També existeix la possibilitat d'ajudar de forma simbòlica a través del Dorsal 0. Per a formar part de la 'can-rrera' cal enviar fotografies o vídeos amb la samarreta oficial i les mascotes, i no és necessari que siga corrent.

Com en les anteriors ocasions, els beneficis obtinguts es destinaran, a través de la Fundació Bioparc, a l'"esquadró" de gossos entrenats per a perseguir els caçadors furtius de rinoceronts. Açò forma part d'una iniciativa de l'organització internacional Save the Rhino dirigida a "evitar que se seguisca massacrant a aquests gegants per a amputar la seua estimada banya".

Com a part de les accions "amb causa" que promou Bioparc, la 'can-rrera' pretén "conscienciar a la societat sobre la necessitat de conservar la naturalesa i protegir la seua rica biodiversitat, així com fomentar actituds de respecte i empatia cap als animals".