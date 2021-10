AMPL.- La vaga de maquinistes obliga a cancel·lar 20 trens en Rodalies en la primera parada de les tres d'aquest dilluns

Segons han informat a Europa Press fonts de Renfe, el 60% dels combois previstos han eixit entre les 05.00 i les 09.00 hores. Aquesta és la primera parada de les tres de hui: els altres són entre les 14.00 i les 16.00 hores i entre les 18.00 i les 22.00.

Els serveis d'Alta Velocitat i de llarga distància han circulat amb normalitat, i segons les mateixes fonts, a les 09.00 hores s'ha reprès la marxa normal dels trens en Rodalies.

D'altra banda, Renfe assegura que des del cap de setmana està enviant 1.276 burofax "com a forma d'assegurar els serveis mínims per a les vagues d'aquest dilluns i dimarts".

Així, l'operadora ha reforçat les notificacions de cartes de serveis mínims als maquinistes, realitzant les entregues per tres vies: per correu electrònic certificat i en mà (de les quals ha enviat 8.161 cartes) i per burofax, que és el sistema de reforç.

BUROFAX

A València, s'han enviat 127 burofax amb 827 notificacions de serveis mínims mitjançant emails certificats i entrega en mà, detalla l'entitat en un comunicat.

D'altra banda, des del sindicat SEMAF, que convoca la protesta, manifesten que "la Direcció del Grup Renfe ha incomplit, aquest cap de setmana, 123 serveis pactats a conseqüència en el 99% d'ells per les retallades en les plantilles dels seus empleats".

En total 80, segons l'organització sindical, trens van patir la seuacancel·lació "per la falta de personal després de les retallades en la plantilla de maquinistes que SEMAF ha denunciat reiteradament i un dels motius que han provocat l'actual convocatòria de vaga".

"La resta de les cancel·lacions -apunten- en quasi la seua totalitat es deuen a incidències dels vehicles que per avaries es donen per inútils per a continuar prestant el servici. Una circumstància que en els últims anys s'està incrementant per la reducció també d'empleats en els tallers. Açò impossibilita el manteniment adequat querequereixen periòdicament els trens".

L'autonomia "més perjudicada" va ser el nucli de Rodalies València amb 35 trens suprimits el dissabte i 16 el diumenge. Queden per celebrar-se sis dies de vaga. En concret els dies 4, 5, 7, 8, 11, i 12.