Atur.- CSIF valora el descens de la desocupació i exigeix mesures perquè tinga major impacte a la Comunitat Valenciana

Per al sindicat, el fet que baixe l'atur sempre resulta "positiu". No obstant açò, apunta en un comunicat que aquest mes s'ha produït la incorporació de "milers de docents a les aules amb contractes temporals per a cobrir vacants i baixes a l'inici de curs".

A aquesta circumstància, que es reflecteix en una reducció de l'atur, cal sumar l'eliminació de restriccions per la pandèmia i la prolongació de la temporada estival, fets que també han propiciat la creació d'ocupació en hoteleria o oci nocturn.

CSIF ha recalcat que es tracta de factors "conjunturals", que han ajudat a tancar unes dades positives al setembre, encara que el descens de la desocupació valenciana "amb prou faenes representa el 8,5% de la reducció del total nacional, que ha arribat en aquest mateix mes a 76.113 persones".

Aquesta dada contrasta amb l'11% que suposa la població de la Comunitat Valenciana respecte al conjunt estatal. El sindicat ha posat l'accent en la necessitat que el descens de l'atur siga major i sostingut en el temps, ja que en l'actualitat, segons les dades oferides aquest dilluns pel Ministeri de Treball i Economia Social, el total d'aturats en l'actualitat a la Comunitat Valenciana ascendeix a 422.901 persones.

El sindicat lamenta, en aquest sentit, la finalització dels reforços d'estiu en la sanitat valenciana el passat 30 de setembre, que afecta, segons va anunciar al maig el Consell, a 6.500 nomenaments de professionals.

En aquest sentit adverteix que "altres poden perdre el seu lloc de treball quan expire la renovació dels contractes covid que es va produir també al maig".

CSIF reclama "amb urgència" la incorporació de manera permanent, amb la cobertura d'11.000 places estructurals, de més personal a la sanitat valenciana i una dotació suficient de professionals per a atendre els diferents serveis públics.

Per exemple, insisteix a "reforçar amb més docents els centres educatius per a oferir l'atenció més individualitzada possible a l'alumnat, sobretot, després de dos cursos marcats per la pandèmia, amb confinament i quarantenes en nombroses aules".