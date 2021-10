Expertos del CNA, pioneros en Huelva en la aplicación de un fármaco revolucionario contra la depresión

La psiquiatra del Centro de Neurología Avanzada, Inés Domingos Chaves, ha asegurado que en el mundo de la psiquiatría este nuevo medicamento de administración intranasal cuyo principio activo es la Esketamina, "supone un avance significativo en el manejo de la depresión; un antes y un después para el tratamiento de la depresión resistente".

La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. También denominada 'trastorno depresivo mayor' o 'depresión clínica', afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos, emocionales, sociales y cognitivos (memoria, atención, concentración, capacidad de trabajo etc).

Por ello, para la experta del CNA este revolucionario medicamento, con demostrada eficacia en Estados Unidos, aporta un perfil farmacológico distinto, con diferente vía de administración y con una acción más rápida que los antidepresivos existentes hasta ahora, y que por tanto " supone un enorme avance médico" del que se pueden beneficiar directamente en entorno a un 20 por ciento de los pacientes con diagnóstico de depresión que no responde a los tratamientos farmacológicos y que presentan trastornos depresivos recurrentes (TDR) provocándoles además de un grave deterioro de la salud física, grave desconexión social y laboral.

Bajo la prescripción y seguimiento de un psiquiatra, la doctora Domingos asegura que con la casuística existente y tras los primeros estudios realizados en otros centros nacionales e internacionales, los pacientes prescritos con este nuevo fármaco cuentan con grandes ventajas entre las que destaca 'la rapidez de respuesta' ya que a partir del primer día ya se pueden observar resultados que se mantienen en el tiempo, algo que es absolutamente inédito en la depresión ya que todos los antidepresivos manejados hasta ahora tardan de tres semanas a un mes en iniciar una respuesta y de al menos cuatro a seis meses en lograr una estabilización clínica e incluso años en un porcentaje alto.

ESKETAMINA

Incide en que la medicación anterior la forman en su mayoría fármacos que pueden causar varios efectos adversos que obliga al profesional a cambiar de agente tardando aún más en obtener respuesta óptima en el paciente. La Esketamina, por el contrario, "se ha probado que es un fármaco muy seguro que cuenta con muy pocos efectos secundarios adversos y de carácter transitorio de apenas varios minutos de duración".

Por tanto, actualmente el tratamiento con Esketamina va dirigido al paciente que lleva mucho tiempo sufriendo de depresión con episodios recurrentes que no termina de mejorar con las terapias farmacológicas y no farmacológicas aplicadas. Asimismo, se indican como criterios de inclusión de este principio activo, el que en el paciente hayan fracasado con anterioridad al menos dos tratamientos antidepresivos y una intervención no farmacológica, ha explicado la psiquiatra Domingos Chaves.

A partir de aquí "espero que en un futuro sea un fármaco de primera línea y así poder reducir enormemente la duración de los síntomas depresivos". Además, la doctora apunta otras líneas posibles para este nuevo fármaco dirigidos para prescripción en la ideación suicida y posiblemente en el Trastorno por estrés postraumático pero "en la actualidad aún carecen de estudios que avalen el uso para esa finalidad".

El Centro de Neurología Avanzada (CNA) es todo un referente en neurología del país y cuenta con un Unidad de salud mental formada por un equipo multidisciplinar de expertos repartidos entre su sede central de Sevilla con más de 900 metros cuadrados, y sus sedes satélites (CNA) en Huelva, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Málaga.