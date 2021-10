Un documental d'À Punt reconstrueix la Transició a València a partir del desmuntatge de l'estàtua de Franco

La producció, que s'estrena aquest dilluns en la televisió pública valenciana, reuneix alguns dels principals protagonistes de la Transició en la tercera ciutat d'Espanya. Així, militars destinats a la Comunitat durant el 23-F com l'exJEMAD José Julio Rodríguez, que prestava servei en la base aèria de Manises; polítics com l'ex president de la Generalitat i ara senador Joan Lerma, que es trobava entre els diputats segrestats per Tejero; el que va ser alcalde de València Ricard Pérez Casado; periodistes com Ferran Belda i artistes com Carmen Calvo són algunes de les persones que donen testimoniatge de successos esdevinguts entre 1979 i 1983, quatre anys en què la ciutat va viure episodis com l'eixida dels tancs de Milans de Bosch pels seus carrers durant el 23-F, explica la cadena autonòmica en un comunicat.

'Operació Elefteria' s'ha rodat durant els primers mesos del 2021. Produïda per Ferran Benavent, compta amb realització del veterà i premiat cineasta valencià Pau Martínez, direcció de fotografia d'Hernán Pérez i guió del propi Gabi Ochoa i l'escriptor i periodista Carlos Aimeur.

'Operació Elefteria' és una prolongació de la ficció sonora del mateix nom que Ochoa i Martínez van dirigir per a À Punt Ràdio i que es va estrenar el passat 9 d'octubre de 2020.

Si bé la ficció sonora se centrava en exclusiva en el desmuntatge de l'escultura, en el documental se'n va més enllà en retratar "l'ardu i complex procés de transformació que va viure la ciutat durant el període comprès entre 1979 i 1983, les tensions i conflictes que es van viure en el marc de la'anomenada Batalla de València, així com les enormes manques que patia la ciutat, com una més que deficient urbanització i unes institucions obsoletes i desfasades".

'Operació Elefteria' mostra també aquesta modernització de València, que va aconseguir des de la incorporació de la dona a la Policia Local fins al reordenament urbanístic, "amb El Saler i el jardí al llit del Túria com a emblemes, un canvi que va afrontar també nombroses dificultats i perills, relatats pels seus protagonistes en primera persona".

TESTIMONIATGES INÈDITS

Per a açò, el documental compta amb testimoniatges inèdits, com els de dos dels membres voluntaris que van ajudar a culminar el desmuntatge de l'escultura de Franco "mentre eren assetjats per desenes de franquistes que els llançaven objectes".

La retirada de l'estàtua del dictador, acordada a l'abril de 1979 en el primer ple del primer ajuntament democràtic, malgrat tardar quatre anys a dur-se a terme, va ser la primera que es va realitzar a Espanya.

'Operació Elefteria' és la primera producció audiovisual de la República del Lápiz, projecte artístic iniciat per Ferran Benavent i Gabriel Ochoa que fins avui ha organitzat les primeres edicions del VLC Pitch Forum, trobada internacional al voltant de l'escriptura de guió i produït muntatges escènics com 'Rashid i Gabriel', i 'Hamila', que es va poder veure a l'inici de l'any al Teatre El Musical.