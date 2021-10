Koldo Martínez pide al Gobierno central una ley que "garantice unos cuidados paliativos de calidad"

A escasos días de que se celebre el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, el 9 de octubre, Koldo Martínez ha señalado que más de 80.000 enfermos mueren cada año en España "sin poder acceder a unos cuidados paliativos de calidad". "Este déficit se ha visto acentuado durante la pandemia por COVID-19", ha dicho, para criticar que la Estrategia en Cuidados Paliativos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud no se ha actualizado desde 2014.

"La estructura actual de cuidados paliativos y atención a personas al final de la vida es insuficiente para atender sus necesidades. Esta situación, agravada por los protocolos de intervención por la crisis causada por el coronavirus, no contempla dimensiones esenciales del ser humano, primordiales en los cuidados de la fase del final de la vida", ha señalado el senador.

Para Koldo Martínez, "es necesario un cambio en el modelo de atención sociosanitaria que favorezca el bienestar físico, emocional, social y espiritual de las personas enfermas, que fomente la participación del paciente en las decisiones sobre su atención y que facilite a sus seres queridos el cuidado y acompañamiento mediante las ayudas necesarias".

Martínez ha manifestado su posición a favor de la regulación de la eutanasia, aunque se ha mostrado muy crítico con el texto de la ley aprobada en marzo. "La ley de eutanasia era necesaria, pero tiene lagunas importantes, como, por ejemplo, el hecho de que no regule el suicidio médicamente asistido, que a las enfermeras no se les reconozca el importante papel que tienen en el proceso de cualquier final de la vida, que el proceso de solicitud de la eutanasia sea distinto de manera preocupante para pacientes conscientes vs inconscientes o con enfermedad mental, que regule con brocha gorda la objeción de conciencia, etc.", ha dicho.

Ha afirmado que "aunque desde la derecha se ha querido contraponer la eutanasia con los cuidados paliativos, lo cierto es que ambos son compatibles". "Y de hecho en países en los que se ha aprobado la primera, la calidad de los segundos ha aumentado, aunque no se pueda hablar de una relación causaefecto. Desgraciadamente, en España, salvo en algunas comunidades, los cuidados paliativos deben mejorar muchísimo en todos los aspectos, por lo que se hace necesario garantizarlos por ley", ha comentado.

El senador autonómico pide también al Gobierno central que cree la especialidad de cuidados paliativos y la integre en el Sistema Nacional de Salud. "Una de las razones de la precariedad que existe en el acceso a los cuidados paliativos en España es la falta de reconocimiento de la especialidad, tal y como han señalado los médicos y enfermeras que trabajan en este campo y que exige unos conocimientos específicos y una alta cualificación, dadas las derivadas médicas, deontológicas y legales de esta labor", ha afirmado.