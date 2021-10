Raquel Bollo amenaza un reportero de 'Socialité': "Si molestas a mi hija te tiro al agua"

La colaboradora televisiva y empresaria Raquel Bollo tuvo un tenso encuentro con un reportero de Socialité cuando éste le hizo partícipe de la relación que mantienen el ex de su hija y la ex de su hijo, después de romper con esas relaciones.

"Me dijo que no quería ver nada y que no la molestara, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Minutos más tarde me la encuentro por la calle y le intento enseñar las fotografías para que ella reaccione y me diga lo que quiera. Ella no se lo toma nada bien", explicaba en Socialité Jorge, uno de los reporteros del programa.

Y es que fue ese reportero el que le trataba de enseñar a Raquel Bollo unas imágenes en las que los dos ex de sus hijos aparecían teniendo ahora una relación entre sí.

Y es que el ex de su hija Alma y padre de su nieta, Juan José Peña, está saliendo al parecer con Aguasantas, la exnovia de su hijo Manuel.

Después de rechazar al reportero en varias ocasiones y renegar de ver las imágenes que el periodista le enseñaba en un móvil, Raquel Bollo exclama: "A mi hija no te voy a permitir que la molestes. Si molestas a mi hija, te tiro al agua. La chiquilla no se lo merece", decía Bollo.

"Ya, mi vida. Ya. Me da igual lo que hagan. Hace ya dos años que mi hija se separó, allá cada uno lo que quiera hacer con su vida", dice por fin Bollo, ante la insistencia del reportero para que valorara la noticia.

Ya tras las cámaras se calmaron las aguas, según contó el reportero en el programa de María Patiño: "Me ha pedido disculpas y yo también le he pedido disculpas por si la he molestado en algo", decía.