Catalá es postula com a futura alcaldessa i reivindica la figura de Rita Barberá

La portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, s'ha postulat com a futura alcaldessa de la ciutat en la Convenció Nacional de PP, en la qual ha arrancat una ovació dempeus dels assistents quan ha reivindicat la figura de la exalcaldesa, Rita Barberá.

Catalá ha sigut l'encarregada d'obrir el primer acte del PP en aquesta plaça en sis anys, a la qual han assistit els principals mandataris nacionals i regionals del PP i que ha comptat amb assistents com l’ expresident de la Generalitat, Francisco Camps, que tornava a un míting en la plaça per primera vegada en una dècada.

La portaveu ha reivindicat que "hui comença el compte arrere" per a "derrotar als governs d'esquerra" que estan "desgovernant aquest país, la comunitat i la ciutat". "Ja està bé", ha asseverat, i ha manifestat: "no suportarem ni una lliçó més de feminisme dels qui no han sabut protegir una menor tutelada".

Segons el parer de Catalá, València "necessita una veu femenina que la defense, una mà ferma que baralle per ella". "Però no puc fer-ho sola, us necessite a tots". A més, s'ha dirigit a Carlos Mazón: "Necessite un president de la Generalitat que crega a València, necessite una persona amb projecte. Et necessite a tu".

A Pablo Casado li ha dit: "Espanya et necessita, Pablo. El teu és la més noble de les comeses: Reconstruir l'Espanya de tots. No conec a ningú amb tanta força i convicció per a fer-ho com tu". "El futur comença a escriure's hui", ha agregat.