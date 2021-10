La vacuna i el turisme impulsen la recuperació del transport públic

El transport públic va recuperant gradualment la normalitat i tant els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) com els trens i tramvies de Metrovalencia ja superen el 70% del nombre de viatgers que tenien abans de la pandèmia. Dos factors han accelerat aquesta recuperació després d'un primer impacte molt dur (en passatgers i en els seus comptes) a conseqüència de les restriccions a la mobilitat derivades de la Covid-19: d'una banda, la vacunació, que ha permés alçar restriccions i, per tant, ha afavorit la mobilitat, i, per un altre, la temporada turística estival i les Falles de setembre, que també han incrementat els desplaçaments a la ciutat. No obstant això, la incògnita serà si s'aconseguirà el 100% del nivell prepandèmia, ja que una part de la ciutadania ha canviat els seus hàbits de mobilitat i un percentatge del teletreball encara segueix actiu.

És la tesi que manegen en l'EMT, que està actualment entorn del 70% de viatgers respecte a la situació prepandèmia, si bé fonts de la companyia municipal indiquen que hi ha diferències per línies. De fet, tal com va informar 20minutos, des que a l'abril es va obrir el vacunòdrom de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que va ser clausurat la setmana passada, les línies que discorren al costat del complex (15, 24, 25, 35, 95 i 99) van disparar el seu nombre d'usuaris molt per damunt del conjunt de la xarxa, arribant al 142% durant les dues primeres setmanes d'immunització massiva.

En total, més de 14 milions de persones han viatjat en els autobusos municipals durant els mesos de juny, juliol i agost a València, la qual cosa suposa un increment d'un 27% respecte al mateix període de 2020, quan es van registrar 11 milions de viatgers. Aquest augment de passatge durant els mesos d'estiu "confirma la tendència a l'alça en la recuperació de la demanda després de la pandèmia i el bon funcionament del dispositiu especial d'estiu" que va reforçar 15 línies cap a la façana marítima, sostenen des de l'EMT. En concret, el nombre d'usuaris al juny va ser de 5,4 milions, al juliol 5 milions i a l'agost 4 milions.

Pel que respecta a la xarxa de Metrovalencia, en l'actualitat està transportant entre 170.000 i 180.000 persones al dia. Per posar un exemple, el passat dijous 23 de setembre va moure a 181.498 usuaris, la qual cosa suposa una mica més d'un 71% respecte a 2019, l'any anterior a la pandèmia. És més, des de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) sostenen que en el nucli de València el nombre d'usuaris està ja "prop del 80%" en hores punta.

En el seu conjunt, la xarxa de Ferrocarrils (que inclou Metrovalencia i el Tram d'Alacant) va registrar en els primers sis mesos de 2021 un increment del 2,68% en el nombre de viatgers acumulats respecte al mateix període del passat any, quan es van produir, a partir de març, els primers efectes de la pandèmia. Els 22,07 milions de viatgers d'aquests primers sis mesos de 2021 suposen un increment de 575.865 desplaçaments realitzats amb els serveis que presta l'empresa pública, respecte als 21,5 milions registrats en el mateix període de 2020.

Si es compara l'evolució d'aquests sis mesos, Metrovalencia va comptabilitzar al gener d'aquest any més de 2,5 milions de desplaçaments, mentre que al juny la xifra ja va superar els 3,6 milions, la qual cosa suposa un increment del 61% respecte al mateix mes de 2020. Aquesta tendència ha continuat, i fins i tot s'ha accelerat a l'estiu. Així, al juliol, va desplaçar a 3,3 milions de persones, un 17,30% més que en 2020, i a l'agost van ser 2,5 milions de viatgers, un 22,6% més que en el mateix mes de l'any anterior.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha valorat aquestes dades, que suposen "una tendència positiva i una bona notícia per a la mobilitat i el transport públic en la Comunitat Valenciana. Les dades demostren que els viatgers i viatgeres estan recuperant la confiança i tornant al transport públic, de la mateixa manera que ocorre en altres explotacions de la resta d'Espanya", afig.

Injeccions de diners públics

L'impacte en les dues empreses públiques ha sigut també econòmic, ja que l'enfonsament de viatgers per la Covid els va provocar una acusada i sobtada asfíxia financera. Tots dos operadors han rebut injeccions tant dels seus titulars, la Generalitat i l'Ajuntament de València, com del Govern, que ha habilitat instruments extraordinaris de finançament per la pandèmia. L'EMT, a més, va haver de demanar un préstec de 27 milions d'euros.

Més marquesines noves de l'EMT

El pla per a renovar les 900 marquesines de l'EMT a València que va començar al juliol ja ha instal·lat 61 d'aquests dispositius, treballa actualment en 36 i preveu substituir 29 més en els pròxims dies. Els barris del sud estan sent els primers a beneficiar-se de la iniciativa, que anirà des de la perifèria cap al centre fins a 2022.