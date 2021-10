El riojano David Moreno vuelve al frente de 'La Casa de los Retos' este lunes en Boing: "Aquí soy como un Peter Pan"

Todo preparado ya para disfrutar en pocas horas del estreno de la nueva temporada que será este lunes, 4 de octubre, a las 20,20 horas en el canal infantil de Mediaset. Como base del programa, nuevas familias tendrán que demostrar su sabiduría, poner a prueba su habilidad y estar atentas a la mejor estrategia para ser las ganadoras en este divertido programa de Boing. "Un concurso que -como explica Moreno a Europa Press- también está lleno de valores y se hace con mucho cariño, mucho respeto y mucho esfuerzo de todos".

Así las cosas, Moreno cree que "nadie puede perderse esta nueva edición de 'La Casa de los Retos' porque tiene la esencia de la temporada pasada con juegos muy divertidos, retos súper chulos y preguntas muy interesantes pero también vamos a sorprender porque contamos con novedades y con retos mucho más especiales y espectaculares".

Además, tal y como ha avanzado, "mantenemos la esencia de 'La Casa de los Retos' de siempre pero la hemos convertido en más espectacular y, si cabe, todavía tiene más diversión" y aunque "no quiero avanzar mucho, los telespectadores podrán ver una pequeña reforma en la casa, se verá más amplia y cuenta con decoración de interiores, tenemos juegos más vivos y más llamativos".

PADRES E HIJOS, PROTAGONISTAS

En esta edición, padres e hijos son de nuevo los protagonistas del concurso diario que estrena su tercera temporada en prime time. Entre sus novedades destacan, además, dos nuevos retos. Por un lado el 'Pringuestop' en el que deberán afinar los reflejos para detener un globo cargado de materia pringosa antes de que les estalle en sus cabezas y por otro el 'Pescabezas' en el que los adultos tendrán que responder a las preguntas más curiosas para, literalmente, pescar.

Además tendrán cabida las pruebas más dispares en las que será necesario utilizar trajes de sumo, pasar por duchas sorpresas, lanzar penaltis locos, tartazos, equilibrios o tazas picantes, entre otras.

Cada semana tres nuevas familias se enfrentarán entre sí, pero solo dos llegarán a la gran final semanal donde se lo jugarán todo en la prueba más aplaudida por los más jóvenes: El huevo 'Splash' en la que las carcajadas estarán aseguradas.

Para David Moreno ser el conductor de este programa es una "gran suerte" porque, como explica, "me lo paso bomba, disfruto un montón grabándolo porque en el fondo yo soy un Peter Pan. Además, con nuestros invitados lo pasamos muy bien, nos contamos un montón de historias, chistes durante los tiempos de descanso... y pasamos mucho tiempo juntos algo que nos hace unirnos más y tener más complicidad después en las grabaciones".

Aunque este año ha sido diferente por las restricciones marcadas por la pandemia, David Moreno quiere agradecer a todo el equipo el esfuerzo por respetar siempre las medidas de seguridad. "Teníamos un equipo Covid de prevención que nosotros llamábamos 'la poli del Covid' que se encargaban de vigilar que no cometiéramos ningún error. Nos hacían las pruebas pertinentes y, aunque ha sido diferente porque por ejemplo no he podido chocar la mano con mis invitados, la gente de la productora ha estado súper atenta a que fuera todo bien y no tuviéramos ningún contagio".

CANCIÓN DE CABECERA

Además, y como otra de las novedades de esta edición, Moreno ha compuesto la canción de cabecera del programa. "Se la presenté a la gente del programa y les gustó mucho. Será bonito porque la podremos bailar y estoy muy contento por poder aportar ese granito de arena".

Sobre los jugadores de este año, ha reconocido, "se nota que han venido muy preparados porque han hecho bien las pruebas y tenían mucha ilusión por conocer la casa".

Con ello, David Moreno anima a ver el programa y como indica "yo estoy nervioso por verlo porque después de la grabación no lo he visto. Volver a verlo será muy divertido porque vuelvo a recordar un momento en el que he sido muy feliz y tengo muchos nervios". Eso sí, como ha asegurado, "espero que pronto podamos grabar la siguiente temporada. Este programa es ya una insignia de la cadena y estoy muy contento por el reconocimiento del público y de los profesionales", ha finalizado.

David Moreno es periodista, actor y cantante. Anteriormente ha trabajado como reportero de 'Todo es mentira', colaborador de 'La habitación del pánico' además de ser presentador y director de 'Morning Glory', el magazine online de MTMAD.