Un varón se enfrenta a 11 años de cárcel en Albacete por maltratar física y psicológicamente a su mujer

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se relata que los hechos se han venido produciendo desde el inicio de la relación entre el acusado, M.R.G., y su mujer, M.D.N.L., siendo habituales las discusiones en las que él le empujaba, golpeaba e insultaba cada vez que no hacía algocomo él quería. "Así, si la leche no estaba caliente o el huevo no estaba bien frito, el acusado se los estampaba", denuncia el fiscal.

Asimismo, M.R.G. culpaba a M.D.N.L. de la muerte de la hija del matrimonio y de los padres del acusado, amenazándole en diversas ocasiones, diciéndole, según la acusación, "te voy a matar" o"como tú me lleves al calabozo hago una carnicería". Todo ello mientras rompía muebles de la vivienda, como la televisión o el móvil, que luego le reclamaba a la denunciante.

CONTROLABA SU VIDA

Del mismo modo, el procesado, que padece trastorno de la personalidad cluster B, controlaba el teléfono de M.D.N.L. y no le permitía salir a la calle sola, tenía que ir siempre acompañada del propio acusado o, en su defecto, de su madre. M.R.G. ejercía tal control sobre M.D.N.L., que llegó a prohibirle hablar con su cuñado, hermano del acusado.

Además, durante el matrimonio, M.R.G. agredió en numerosas ocasiones a M.D.N.L., propinándole puñetazos y patadas, así como golpeándola con objetos como un ladrón de varios enchufes. Unaviolencia que el acusado también ejerció sobre uno de los hijos menores de la pareja, al que golpeó en la ceja y propinó varias patadas.

Como consecuencia de todos estos hechos, M.D.N.L. padeció trastorno mixto adaptativo, con síntomas de ansiedad y depresión.

PENA DE 11 AÑOS

La Fiscalía pide para M.R.G. por el delito de maltrato físico y psíquico habitual en el ámbito familiar, la pena de dos años de prisión, la privación al derecho y porte de armas durante cuatro años, la prohibición de aproximarse a M.D.N.L. a menos de 500 metros durante cuatro años y la inhabilitación de la patria potestad durante cinco años.

Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita tres años y medio de prisión y la prohibición de acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante cinco años, por un delito de lesiones en el ámbito familiar, y un año de prisión y la prohibición de acercarse a M.D.N.L. y a sus hijos a menos de 500 metros durante dos años y medio por un delito continuado de amenazas.

La misma pena se pide para el delito continuado de coacciones y amenazas, el delito de lesiones y el delito de maltrato de obra en el ámbito familiar.

La Fiscalía también pide dos años y cuatro meses de prisión, la privación al derecho y porte de armas urante cinco años y la prohibición de acercarse a M.D.N.L. a menos de 500 metros por seis años por tres delitos de maltrato de obra en el ámbito familiar. En total, la condena ascendería hasta los 11 años y 10 meses de prisión.

Por último, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 25 días de localización permanente y la prohibición de acercarse a M.D.N.L. a menos de 500 metros durante seis meses, por un delito leve continuado de vejaciones e injurias.