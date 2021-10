El fin de semana deja miles de desalojados por los botellones masivos

Las restricciones en hostelería y ocio nocturno se han aliviado considerablemente en las últimas semanas en casi todas las comunidades gracias a la evolución favorable de los indicadores del coronavirus. No obstante, pese a que los horarios y los aforos de bares, restaurantes y hasta discotecas se parecen cada vez más a los de antes de la pandemia, las aglomeraciones en calles y plazas continúan como si los jóvenes -y no tan jóvenes- no tuvieran otros lugares aptos en los que trasnochar.

La de este pasado sábado volvió a ser una noche de botellones protagonizados por jóvenes de varios puntos de España, que requirieron de un amplio despliegue policial. Los agentes realizaron cinco detenciones en Barcelona, cuatro en Bilbao y desalojaron una concentracion de "varios miles" de chavales en Madrid, pero sin arrestados.

Precisamente en la capital se dio el núcleo más multitudinario, concretamente en el Parque del Oeste, donde se ocasionaron daños a vehículos y mobiliario urbano, según la Policía Municipal, que desalojó la zona de manera ordenada y no reportó detenciones. Aun así, hasta 10 personas tuvieron que ser atendidas por Samur-Protección Civil por intoxicaciones etílicas, 20 con lesiones traumáticas por peleas y tres más por heridas de arma blanca (dos leves y una moderada que fue trasladada al hospital Clínico).

También en la madrileña Plaza del Dos de Mayo, en Malasaña, agentes de la Policía Nacional disolvieron la noche del viernes un botellón en el que un grupo de violentos de entre 50 y 100 jóvenes comenzaron a lanzarse objetos y contenedores. Efectivos de los antidisturbios tuvieron que intervenir en el lugar entre las 3.30 y las 5.00 horas. No obstante, esa noche fue "más bien tranquila", según declararon los agentes, que lograron impedir los botellones en el Parque de Berlín y en Ciudad Universitaria.

Desalojo de 500 personas en Sevilla

En Barcelona tanto personal de los Mossos d’Esquadra como de la Guardia Urbana desalojaron las plazas y calles más concurridas, especialmente de varios barrios de la ciudad que están celebrando sus fiestas, como Esquerra de l’Eixample o Sarrià, y en todos aquellos puntos donde se detectó un mayor número de personas concentradas gracias a un dron. De hecho, la noche transcurrió sin incidentes graves, aunque fueron detenidas cinco personas, dos de ellas con 29 antecedentes penales por robos violentos y hurtos.

La Policía Local de Sevilla también desalojó a unas 500 personas que estaban consumiendo bebidas en las inmediaciones de un concierto realizado en la Isla de la Cartuja. Y en Bilbao, la Ertzaintza detuvo a cuatro jóvenes por diversos incidentes en una zona de ocio de la ciudad. El altercado más violento se produjo en entre las calles Licenciado Poza, María Díaz de Haro, Alameda Urkijo y General Concha, cuando un grupo de personas volcó y cruzó contenedores en las citadas vías. Al intervenir los agentes, los alborotadores les lanzaron botellas y otros objetos.

Más vigilancia

En el centro de Madrid, este fin de semana el despliegue policial aumentó en 200 agentes diarios, además de los 400 de turno. También en Barcelona la actuación fue más flexible y dinámica para adaptarse a las circunstancias. Y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, dio la receta para evitar botellones: más Policía y multas "sin piedad".