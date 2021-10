Francisco denuncia dedazo de RTVE, pero se ofrece para Eurovisión 2022: "No me han llamado porque no quieren ganar"

El plazo de inscripción para ser el futuro representante de España en el Festival de Eurovisión se ha abierto, y sus bases están ya publicadas. Los interesados podrán enviar sus propuestas en el plazo del 29 de septiembre al 29 de octubre, ambos inclusive, para ser uno de los 12 preseleccionados que, finalmente, se enfrentarán en tres eventos convocados para enero.

Los cantautores, artistas y compositores que quieran representar a España en Eurovisión para el próximo mes de mayo tendrán que rellenar el formulario de la web y preparar un tema original.

Uno de los que se postularían, a tenor de sus propias palabras, es el cantante Francisco. El alicantino, que se muestra encantado por representar a nuestro país en el certamen, carga, no obstante, contra la organización.

"Me parece muy bien que se celebre la preselección en Benidorm. A mí me gustaría ir, pero no me han llamado porque saben que ganarían y no quieren ganar. Me presenté en dos ocasiones al Gran Premio de la Canción Iberoamericana, el festival de la OTI, y las dos veces gané. La primera en 1981, con la canción Latino, y la segunda en 1992, con Adónde voy sin ti. Me haría mucha ilusión representar a España en Eurovisión, pero no quieren ganar, viendo lo que mandan cada año. Nadie lo ha pensado, pero si mandan eso es porque no quieren ganar", ha asegurado a Alicanteplaza.es.

"Me haría mucha ilusión representar a España en Eurovisión, pero no quieren ganar, viendo lo que mandan cada año. Nadie lo ha pensado, pero si mandan eso es porque no quieren ganar"

El artista asegura que la elección es a dedo. "Queda muy democrático decir que se puede presentar cualquiera a la preselección y que te pueden llamar, pero siempre hay dedazo".

Sin embargo, y a pesar de todo, él se quiere presentar. "Voy a leer las bases y me voy a presentar porque, si yo fuera, te aseguro que no quedaríamos en último lugar. Lo más importante en un festival, y yo he estado en muchos, es la canción. Hay que llevar una buena canción y yo tengo buenas canciones para ganar el festival de Eurovisión, ya lo creo que sí. También es importante un buen intérprete, evidentemente".