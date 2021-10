Boris Izaguirre recuerda la brutal agresión homófoba que sufrió en el cine hace 40 años: "Me ensangrentó la cara"

Boris Izaguirre fue entrevistado por Xavier Sardá este sábado en LaSexta Noche. El presentador de Lazos y sangre y el expresentador de Crónicas Marcianas hablaron sobre el problema de la homofobia, tan presente últimamente en nuestra sociedad.

Durante la charla, el showman venezolano relató la agresión homófoba que él mismo sufrió el día que fue al cine hace ya más de cuatro décadas a ver el estreno de King Kong.

"Yo estaba muy excitado porque iba a ver King Kong y yo soy muy amanerado y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible. Me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara", recordó el venezolano.

Sin embargo, y para sorpresa de los espectadores, Boris relató que, de aquel suceso, lo que más recuerda es cómo se quitó la sangre, se levantó y entró a la sala para ver el film. "Me quité la sangre y entré a ver mi película. Quería ver mi película y nada me lo iba a impedir".

Sobre la homofobia y los últimos ataques registrados, Izaguirre dijo: "Me parece terrorífico y, sobre todo, que sean muy jóvenes, pero es porque han dejado de tener la referencia".

Según él, "no estamos tan presentes, no se ven besos entre personas del mismo sexo continuamente, ni en la publicidad, ni en la televisión, ni en la calle".