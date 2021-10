Tu horóscopo diario: lunes 4 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 4 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienzas la semana con un tono especialmente alegre y con una mirada positiva sobre algunas cosas que antes no te parecían bien. Lo cierto es que todo te favorece a la hora de negociar cierto asunto del que hace tiempo quieres obtener beneficio.

Tauro

Vas a estrenar algo que te hace ilusión y eso es porque renuevas de alguna manera un tema que tiene que ver mucho con un proyecto que tenías en mente y que quedó paralizado. Alguien te apoya en tus propósitos, y eso te reconforta.

Géminis

No dejes que lo que te rodea y con lo que no estás de acuerdo se haga fuerte en tu ánimo y te de un tono de negatividad que no te conviene nada. Necesitas estar centrado o centrada para enfrentarte a tus retos. Es hora de planteártelo en serio.

Cáncer

Tendrás varias opciones para decidir lo que verdaderamente te interesa y no debes dejar que todo eso suponga un lío mental. Lo mejor es que te hagas un listado y pongas los pros y los contras para aclararte. Será la mejor manera de ordenar tus ideas.

Leo

Las decisiones que tomes hoy estarán encaminadas a sentirte más libre y con menos ataduras de cualquier tipo y eso te va a ayudar a sentirte mejor incluso físicamente, pero sobre todo mentalmente. Suelta ese lastre emocional que te impide avanzar.

Virgo

Es hora de que te enfrentes a algún tema complicado o un poco espinoso con un compañero o compañera de trabajo. Debes encararlo de la manera más tranquila y dialogante posible, sin estridencias. Será una cuestión de poder o competencias delicada.

Libra

Una casualidad te va a poner sobre la pista de algo que te puede interesar mucho para saber más de un tema o para indagar en algo que ya conoces. Todo eso te será mucho más útil de lo que supones. Espera y verá algo que te sorprenderá.

Escorpio

Todo lo que puedas hacer por dejar atrás algo que no te conviene, un mal hábito o una costumbre que no es nada sana, será positivo, por poco que sea. Hoy darás un paso importante en esta cuestión. Si quieres, puedes conseguirlo, no lo dudes.

Sagitario

Te quejarás de que aportas mucho y recibes poco en algo profesional y eso puede generar una discusión con una persona con la que compartes trabajo. Si es un socio, debes poner las cosas muy claras. No te guardes nada, dilo todo.

Capricornio

Hoy te va a surgir una talante muy protector con algo o alguien que realmente te produce mucha ternura o te preocupa su bienestar. Harás todo lo posible por ayudar a esa persona a que se sienta mejor y lo conseguirás de sobra.

Acuario

No cabe duda, tienes tus propias reglas para el juego de la seducción y hoy las vas a exhibir sin mucho pudor, sobre todo en las redes sociales. Pero debes prepararte para levantar ciertos comentarios. Siempre hay alguien que dice cosas incorrectas.

Piscis

Si alguien te dice que debes someterte a determinadas reglas del juego, no te va caber otro remedio que seguirlas ya que serán por el bien de todos. Las normas pueden ser muy útiles para una buena convivencia y ahora debes asumir que es así.