Terelu rompe a llorar en 'Viva la vida': "Me preocupa el sufrimiento de mi madre"

No están siendo fáciles los últimos días para las Campos después del paso por Secret Story de Edmundo Arrocet, expareja de María Teresa, y unas duras declaraciones tras su expulsión asegurando estar "cabreado" por lo que se ha hablado de él en este tiempo y defendiéndose de las acusaciones revelando que la periodista le debe 50.000 euros.

La matriarca de la familia no ha sido la única que ha tenido que enfrentarse a la ira del humorista, pues sus hijas tampoco han salido bien paradas. Este sábado, Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, han tenido que enfrentarse a una parte del testimonio de Arrocet en Viva la vida en la que señala que tanto la colaboradora como su hermana, Carmen Borrego, han tenido trabajo gracias a él.

Además, el chileno también puntualiza que se ha encargado de cuidar y mantener la casa en la que vivía junto a María Teresa, cumpliendo las funciones que tendría un portero, y les ha lanzado un dardo criticando que ahora "harán 40 programas más" gracias a su entrevista.

En este sentido, Terelu, con actitud escéptica, ha respondido que "no tengo nada que decir" porque le parece "tan triste" todo lo que ha contado, mientras que su hija ha optado por la ironía para agradecerle que toda su familia tenga trabajo gracias a él y se ha mostrado muy molesta dudando del "cariño" que dice sentir por ellas.

La joven ha confesado que no se arrepiente de su reacción en su reencuentro con Arrocet, mientras que sobre las lágrimas de la expareja de su abuela al verla en el plató de Secret Story antes de realizar unas declaraciones así ha opinado que "si él es así y tiene la conciencia tranquila siendo así, por mí perfecto".

El equipo del programa presentado por Emma García también ha querido enseñarles la respuesta de María Teresa Campos ante la polémica. Acompañada por su chófer, Gustavo, la periodista aparece andando muy despacio hacia el coche mientras recibe y evita las preguntas de los reporteros sobre el chileno con una única frase: "Me da lo mismo".

"A mí lo único que me importa es su sufrimiento, no el mío, el mío me trae sin cuidado", ha reconocido Terelu muy afectada tras romper a llorar al ver las imágenes.