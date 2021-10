Tribunales.- Juicio este lunes por una "trama opaca" de fraude con peticiones de multas millonarias

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son José Francisco R.F., Francisco G.A., Carlos R.M., Jorge R.F., Carmen M.M. y Silvia D.G., así como la empresa Energes.

El primero de ellos, según la Fiscalía, "aprovechó sus conocimientos del mercado de hidrocarburos y de su especial régimen de tributación, por no estar gravadas con IVA las adquisiciones de combustibles realizadas en depósito fiscal, sólo las ventas posteriores a minoristas o gasolineras, para con absoluto desprecio a obligaciones legales de todo orden (mercantiles, contables o administrativas ), con la exclusiva finalidad de enriquecerse de cuánto metálico pudiera conseguir y ocultarlo después no figurando como titular de patrimonio, crear un entramado opaco de sociedades mercantiles a las que titulaba sus bienes, que no inscribía en el Registro Mercantil, bien de su constitución o sus modificaciones esenciales de actos de gestión (...) a fin de desarrollar su actividad comercial de venta de combustible a través de la entidad Energes, de espaldas a todo control de la Inspección de Tributos, apropiándose de las importantes cuotas de IVA que repercutía en las ventas a gasolineras y otros clientes que no declaraba ni ingresaba a la Hacienda Pública".

Según la Fiscalía, en los hechos pesan presuntas "cuotas no declaradas ascendentes a 12.639.348 euros", que "constituían la casi totalidad de los ingresos del acusado" José Francisco R.F., sus sociedades y familia, "al no realizar otra actividad productiva, rentable ni remunerada, de forma que sólo había declarado a la Hacienda Pública ingresos por 36.576.18 euros entre los años 2003 a 2008, y en los siguientes 2009, 2010, 2011 y 2012 no declaró ingreso alguno, no apareciendo como titular de inmuebles, vehículos u otras propiedades, que sí figuran a nombre de terceras personas o de sociedades en las que tenía poderes o ejercía la administración con poder de disposición en sus cuentas bancarias (22 sociedades mercantiles), y también en otras cuatro cuentas de su esposa", la acusada Carmen M.M.

Con relación a la compleja trama, la Fiscalía detecta cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos delitos de blanqueo de capitales y dos delitos de insolvencia punible, atribuyendo al principal acusado, José Francisco R.F., tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y uno más de insolvencia punible, reclamando para él 14 años y seis meses de cárcel, así como multas por un importe de más de 17,4 millones de euros, afrontando varios de los restantes acusados, algunos de ellos como presuntos cómplices, también multas millonarias a cuenta de los hechos.