Anabel Pantoja se rompe tras su boda: "Mi primo Kiko ni me ha felicitado"

Este viernes 1 de octubre tuvo lugar el esperado enlace entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Sin embargo, el que tenía que ser uno de los días más felices de su vida, se vio empañado por las ausencias.

El fallecimiento de Doña Ana, la abuela de la novia, provocó que más familiares tomaran la decisión de no acudir a la boda por no encontrarse bien anímicamente.

Este fue el caso de Kiko Rivera, que derivó en que tampoco acudieran ni Irene Rosales, ni sus hijas Ana y Carlota que iban a acompañar a la novia al altar junto a el pequeño Alberto y Martina, una sobrina de Omar.

Pese a que en un principio la propia Anabel aseguró que "todas las ausencias estaban justificadas", ha revelado al Deluxe que se encuentra enfadada con su primo.

Ella misma ha revelado que le pidió a Irene que Kiko le llamara justo antes de irse para la ceremonia para hablar con él, saber cómo estaba y casarse tranquila, pero este no lo hizo.

"Me dijo que él no celebraría la boda, pero no se enfadó por el hecho de que yo lo hiciera, o al menos eso creía yo, ni siquiera me ha mandado un mensaje felicitándome o diciéndome que estaba muy guapa", declaró.

Además, el DJ le ha vuelto a dejar de seguir en redes sociales, aunque Anabel Pantoja confiesa que no entiende el motivo por el que lo ha hecho ni la actitud que tiene con ella en general.

"Me gustaría que si tiene algún problema conmigo me lo diga claro porque yo ya más no puedo hacer", solicita la sobrina de Isabel Pantoja, mostrándose emocionada y comprensiva por la situación de Kiko.