Este lunes comienza el plazo para solicitar las becas de movilidad para jóvenes universitarios

El plazo para presentar las solicitudes se abre el lunes 4 de octubre y será de veinte días hábiles, es decir hasta el 2 de noviembre (ambos inclusive). En línea con el objetivo de impulsar la administración electrónica y favorecer el acceso a los procedimiento sin necesidad de desplazamiento, la solicitud se realizará íntegramente de modo telemático a través de la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja para lo cual será necesario disponer del certificado digital.

La principal novedad de este año es que la convocatoria se dirige no solo a los estudiantes de grado sino también a los estudiantes de másteres universitario habilitante para profesión regulada. Para poder optar a estas becas los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o que no hayan obtenido plaza en enseñanzas presenciales ofertadas en La Rioja por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios.

Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados, y requisitos económicos de renta y patrimonio familiar.

La convocatoria para este curso 2021-2022 cuenta con un importante presupuesto que asciende a 1.249.300 euros. Esta cuantía se ha visto incrementada desde 2019 en 515.000 euros lo que supone un incremento superior al 70% en los dos últimos años.

Con este aumento histórico en el presupuesto de las becas de movilidad, el Gobierno de La Rioja demuestra, nuevamente, su compromiso en favor de la educación superior facilitando el acceso de los jóvenes riojanos a la educación universitaria de calidad en aquellos casos en los que no existe oferta en nuestro campus universitario.

El incremento de la partida ha permitido aumentar el número de ayudas concedidas e incrementar la cuantía de la beca que percibe cada estudiante. De hecho, el número de estudiantes riojanos beneficiarios en la última convocatoria aumentó desde 2019 más de un 14% (14,23%) y el importe por beca se incrementó en un 45,42% desde los 1.081,25 euros a los 1.485,93 euros.