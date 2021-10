Sofía Cristo, sobre la persona que abusó de ella a los cinco años: "No puede hacer daño, está inhabilitada"

Este sábado, Telecinco emitió el Deluxe. Al programa acudió como invitada Sofía Cristo, que centró su entrevista en aclarar cuestiones sobre los abusos que sufrió cuando tenía cinco años, una información que reveló en su línea secreta de la vida de Secret Story y que causó un gran impacto.

La DJ matizó que los abusos se dieron de manera puntual y que la persona que lo hizo vivía en una ciudad distinta, por lo que no acudía a menudo a su casa. Sin embargo, Cristo, había tenido que verla en alguna ocasión desde que ocurrió aquello: "Recuerdo a la persona como si la estuviera viendo ahora mismo y también sus manos, que me han perseguido y marcado toda mi vida".

Con respecto al motivo por el que decidió contarlo tantos años después, la joven recordó que sintió la necesidad de compartirlo mientras preparaba el reality con una redactora del programa para elegir cuál sería su secreto, aunque no escogió el abuso por tratarse de algo traumático.

Una vez lo contó, Cristo dijo que estuvo dos días agotada, como si le hubieran dado una paliza, pero que ahora se sentía liberada. Lo que no quiso desvelar es la identidad de la persona, pues dijo que podría causar mucho daño, sobre todo a su familia, algo que consideraba innecesario, pues para ella se trataba de algo superado.

Además, Cristo apostilló que esa persona estaba inhabilitada y no puede hacerle daño a nadie, aunque no especificó a qué se refería. Cuando, muchos años después, Cristo se dio cuenta de que había sufrido abusos, comenzó a atar cabos y darse cuenta de que eso podría estar detrás de algunos de sus comportamientos a la hora de tener relaciones.

"Siempre he hablado abiertamente de mi bisexualidad, me encantan los hombres, pero con ellos es distinto, tengo más obstáculos, nunca me engancho emocionalmente, hay algo que me frena", explicó.