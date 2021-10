Ricky Martin niega haberse hecho ningún retoque estético en la cara

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, que se encuentra de gira por Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, fue noticia esta semana por unas imágenes en las que sorprendió a sus fans por su aspecto físico.

Con el rostro algo cambiado, las redes sociales se llenaron de comentarios acerca de algún supuesto retoque estético al que el artista, de 49 años, se habría sometido.

Para zanjar los rumores, ahora Martin ha compartido un vídeo en TikTok para desmentir que se haya sometido a cambio estético alguno.

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara y no me he hecho nada en la cara", dijo el puertorriqueño.

Martin dijo que de haberse hecho algún retoque lo hubiera dicho, porque no tiene nada que ocultar.

"El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero multivitamínico y yo creo que de ahí vino esa reacción rara en mi piel, donde simplemente me inflamé, pero fuera de eso, un día normal", explicó.