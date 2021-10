J.K. Franko, autor de 'Ojo por ojo': "Me interesa la idea de que todos podemos llegar a ser asesinos"

"¿Tú qué harías?" es la gran pregunta con la que se inicia el libro, a la que se debe enfrentar el lector, decidir si resulta ético o no aplicar un castigo semejante al daño infligido, quedarse con la justicia o cruzar al otro lado.

"La idea de que todos somos capaces de llegar a ser asesinos es interesante, el cúmulo de circunstancias que tienen que suceder para llevar a una pareja normal a ese extremo", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press.

Se trata de un 'thriller' con una trama muy bien urdida, en la que nada, ni nadie es lo que parece, los traumas del pasado están presentes en los personajes, que guardan secretos inconfesables.

Sus protagonistas, Roy Cruise y Susie Font, personas brillantes y con una más que holgada posición económica, sufrieron la peor de las tragedias, la muerte de su hija Camilla, de tan solo 16 años, en un accidente de tráfico. Unos años después, otra pareja contacta con ellos para pedirles que acaben con la vida del joven que ha violado a su hija Kristy.

"Si el sistema falla, la justicia queda en manos propias; qué hacemos nos tomamos la justicia por nuestra mano o no. En este caso, los personajes deciden actuar", ha apuntado el escritor.

"Obviamente, se trata de un libro que trata de venganza y empieza con la premisa de 'Extraños en un tren', de Patricia Highsmith", pionera del thriller psicológico, a la que J.K. Franko admira muchísimo. 'Ojo por ojo' "es muy entretenido, con muchos giros y sorpresas para el lector" y hace un gesto cómplice a la obra de Highsmith.

TRILOGÍA

'Ojo por ojo' forma parte de la trilogía 'La ley del Talión', junto con 'Diente por diente' y 'Vida por Vida', títulos ya publicados en inglés. Ahora, Editorial Planeta ha editado este primer libro en español, presentado en la Feria del Libro de Madrid, y que estará en Barcelona.

El autor ha comentado en tono distendido: "Soy introvertido, me gusta encerrarme para escribir, no vender libros, y reconozco que estos días he sufrido un poco". Se ha mostrado encantado con la acogida que está teniendo la novela y por trabajar con Planeta, incluso está pensando en lanzarse a escribir un libro en español.

En 'Ojo por ojo', "la venganza es un plato que se sirve frío, no, congelado, parece un crimen de pasión, pero no es así. Los otros dos libros siguen el mismo hilo, aparecen los mismos personajes, cómo han ido evolucionando y cuáles han sido los efectos y las consecuencias de sus acciones", ha contado.

"Lo que analizo es cómo dos personas, que parecen tus vecinos normales, fantásticos, al final terminan convirtiéndose en asesinos, qué les lleva del punto A al punto B y si es posible que tú, yo o quien sea podría transitar ese camino", ha relatado Franko.

"Justicia o venganza, a lo mejor hay cierta satisfacción, pero esto no va a cambiar el pasado, el dolor no se quita nunca", ha continuado diciendo.

PLANIFICACIÓN DE UN ASESINATO

Susie es pasional, en cambio Roy es analítico y, finalmente, se ve presionado por su mujer. Juntos deciden planificar el asesinato al milímetro, siguiendo las reglas de un libro de investigación de asesinatos y técnicas forenses que utilizan los detectives de homicidios en Estados Unidos.

Conforme estas normas, el asesino ha de disponer de coartadas sólidas, no debe tener conexión alguna con la víctima, ni motivo evidente, no debe haber testigos, ni dejar cadáveres.

"Encontré ese tratado, lo leí y el protagonista hace lo mismo para cometer un crimen perfecto, para no ser descubierto. Si quieres hacer algo sin que pueda detectarse, lo primero es saber de que manera te van a investigar, y Roy coge el manual, lo resume y planifica el asesinato", ha apuntado J.K. Franko, que da cuenta con todo lujo de detalles de los preparativos del crimen, de la forma tan original que se lleva a cabo.

"Los daños causados a Kristy y Camilla habían generado un desequilibrio" y Roy y Susie "solo ayudan a restablecer el equilibrio", indica en la novela.

Igualmente, el autor ha puesto sumo cuidado en detallar los lugares donde está ambientada. En 'Ojo por Ojo' aparece Austin, Colorado, Texas, Miami y la isla de Bimini. "Escribo de sitios que conozco porque puedes dar unas descripciones mucho más auténticas". El segundo de la trilogía, 'Diente por diente' se centra en Miami, Austin y Mallorca, y 'Vida por vida' transcurre en Miami.

El final de esta novela, de 390 páginas, en las que el lector queda atrapado es sorprendente, y aunque se aclaran muchas de las incógnitas, queda abierto adrede.

MUY VINCULADO A ESPAÑA

J.K. Franko es el seudónimo de Raúl Calvoz, nacido en Texas, de ascendencia cubana, mexicana y española. "Mi madre salió de Cuba cuando entró Castro, la familia de mi padre procede de Llanes (Asturias) y, por parte de madre tengo ascendientes gallegos, así que ya de nacimiento tengo vínculos muy fuertes con España. Luego me casé con Raquel, también hemos vivido en Barcelona y Zaragoza, mi hijo pequeño nació en esta última ciudad".

Su esposa es Raquel Cordón, una de las hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado en la capital aragonesa el 27 de junio 1997. "Hay que ver lo que ha sufrido esta familia", ha manifestado.

El novelista ha trabajado como directivo en empresas multinacionales en Asia y Europa y ha ejercido la abogacía. Se inició en la escritura hace 20 años. "Escribía muchas cosas jurídicas académicas y, cuando nos casamos Raquel y yo, ella también es abogado, me dijo que escribía bien y tenía que ponerme a escribir novelas". Ha confesado que tiene "ocho abortos literarios en el ordenador", que no han salido a la luz, estaban "muy mal escritos".

Pilar Muro, su suegra le animó a que 'Ojo por ojo' fuera traducido al español. "Estaba deseando leer la novela, es una gran lectora, y le entusiasmó. Después, a Planeta le ha gustado el libro y lo ha publicado".

El recibimiento en América de 'Ojo por ojo' fue "muy bueno", se han vendido 100.000 ejemplares de la edición en inglés. "La novela es muy cinematográfica, muy visual", ha referido, y le gustaría que se pudiera hacer una serie. "Hay dos productoras de Los Ángeles interesadas", ha apostillado.