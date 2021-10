Noa canta contra la violencia machista en 'Got Talent': "Se puede salir, de lo que hay tener miedo es de seguir ahí"

Telecinco emitió este viernes una nueva entrega de Got Talent. El concurso, como es habitual, estuvo plagado de momentos emotivos, pues son muchas las propuestas de las actuaciones vinculadas a causas sociales.

En esta ocasión, fue Noa Perseidas quien ofreció en su audición un canto contra la violencia machista. Y lo hizo desde la experiencia, pues la artista fue víctima de esta lacra social.

Según contó, su pareja hizo que fuese dejando de actuar desde que se quedó embarazada y, finalmente, cesó su actividad por completo "para que él estuviera más tranquilo". Fue ahí cuando comenzó la violencia física, tal y como recordó.

"La violencia no se puede justificar. No nos podemos dejar avasallar por el ‘no pasa nada”, dijo, con contundencia, Perseidas. Pero en el camino de plantarle cara a su maltratador no estuvo sola: su hijo se adelantó, vio la situación y le pidió ayuda a su abuela.

"Tomé la mala decisión de cortarme yo para que él estuviera tranquilo (…) Cuando estás dentro, piensas que estás sola y nadie te va a ayudar".



"Cuando tenía 9 años, me cogió de la mano, llamó a su abuela y le dijo que fuese a recogernos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que nos íbamos porque él (su padre) no nos quería", narró.

Ahora, la cantante valenciana lanza un mensaje de positivdad y de fuerza para todas aquellas mujeres que entén sufriendo lo que ella padeció y no se atrevan a intentar frenarlo: “Se puede salir y no hay que tener miedo, de lo que hay tener miedo es de seguir ahí”.

"Eres muy valiente, tienes una fortaleza espléndida. Espero que seas un ejemplo para mucha gente que te esté viendo y den el paso, porque les espera una vida mucho mejor", valoró Edurne, emocionada. Después, y en medio de una gran ovación, Perseidas se ganó los tres síes.