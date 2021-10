Tu horóscopo diario: sábado 2 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 2 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una contestación o incluso un silencio por parte de un amigo o una amiga te llevará, si te precipitas, a sacar conclusiones que podrían existir sólo en tu cabeza. Es preferible que hables claramente y sin torpes rodeos que pueden empeorar las cosas.

Tauro

Puede que sientas cierto agobio por todo lo que tienes pendiente, pero si delegas o pides ayuda llegarás a controlar casi todo eso y te sentirás mucho mejor. En cualquier caso, respira hondo e intenta que algo de yoga o cualquier otra actividad relajante te ayuden.

Géminis

Todo se confabula para que hoy pases un día lleno de impulsos positivos o con gente que te aporta muy buenas vibraciones. No olvides agradecer todo eso y compartirlo con más personas para que todo fluya con amor y comprensión.

Cáncer

Si hay algo que no has podido llegar a hacer o te ha fallado, no debes dejarte llevar por el desánimo. No olvides que la vida es aprendizaje y error, error y aprendizaje, y trata de extraer enseñanzas de lo que te ha sucedido. No es tan negativo.

Leo

Buscas una convivencia tranquila con la pareja o con compañeros de piso y eso es hoy justo lo que debes de hablar sinceramente, sin alterarte y poniendo las razones que tienes lo más objetivamente posible encima de la mesa. Te escucharán y darás un paso positivo.

Virgo

Debes poner atención a cualquier tipo de signo que te ayude a mejorar tus finanzas. Un e-mail, un wasup o un simple comentario pueden hacer que surja una idea con lo que puedas ganar bastante dinero o que comience un período de prosperidad.

Libra

El hecho de que lo analices todo profusamente es una de tus cualidades más positivas aunque eso te pude restar a veces ligereza o rapidez. Sin embargo, hoy te conviene sopesar muy bien una propuesta que alguien te hará en algo muy personal.

Escorpio

No desaproveches las oportunidades que te brinda la vida de acercarte a quienes te importan. Se abre ante ti la posibilidad de un viaje que te lleve al lado de alguien a quien quieres mucho y echas mucho de menos. No debes pensarlo ni un minuto.

Sagitario

Debes cambiar ciertas cosas aunque te de miedo salir de tu zona de confort. Con la actitud mental adecuada te sentirás mejor y podrás recuperar la fuerza interior y sobre todo las ganas de hacer cosas y el optimismo. No te dejes vencer.

Capricornio

Es importante que encuentres tiempo para escuchar a los que quieres, así que debes de organizar tu agenda este fin de semana para charlar tranquilamente con esas personas que sabes te echan de menos. Será una alegría que está en tu mano dar.

Acuario

No debes de pensar en negativo ni temer al rechazo porque eso es una excusa que te inmoviliza y no te permite dar el paso que deseas con una persona que te está atrayendo mucho últimamente. Atrévete y propón un encuentro. Te sorprenderás.

Piscis

Abre tu mente a nuevas propuestas que pueden enriquecer tu vida hasta extremos que no habías imaginado. Hay muchas cosas que desconoces y que te pueden hacer feliz o al menos ayudarte a pasarlo bien o a enriquecer tus conocimientos.