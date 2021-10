Los agricultores de La Palma, desolados, piden una subida del precio del plátano: "Estamos perdiendo el 100% de la cosecha"

La Palma es la isla del archipiélago canario que más plátano produce después de Tenerife, el 50% de su PIB viene de esta fruta a la que se dedican más de 5.300 productores y cerca de 10.000 familias dependen directamente de su cultivo. Pero la lava que sale del nuevo volcán de Cumbre Vieja ha hecho desaparecer muchos cultivos y a esos daños se une los que ahora provocará la ceniza. Algo que ha llevado a los agricultores palmeros a solicitar una subida en el precio de los plátanos para no perder más de lo que ya están perdiendo.

Gustavo es un agricultor que tiene una finca de plataneras en Fuencaliente, ahora una zona de exclusión tras quedar arrasada por la lava. Lleva desde los 15 años lleva trabajando en las plataneras, nunca ha sido fácil para él, pero ahora puede perderlo todo. "Están llenas de tierra y cenizas. Cuesta mucho hacer las labores. Lo más importante es la piña y en el momento que lo llevamos al almacén estamos perdiendo prácticamente el cien por cien de la cosecha", denuncia el palmero en un vídeo compartido en las redes sociales.

A su denuncia, se une Sergio, otro agricultor afectado. Sergio habla en nombre de todos y pide que se suba el precio del plátano. Trabajar en estas condiciones con esta tierra. Sergio pide algo básico para que agricultores como él no tiren la toalla. "Es muy duro levantarse para trabajar de esta manera, sabiendo que el plátano está a 20 y pico céntimos", se queja en un vídeo subido a sus redes sociales.

"Uno pone toda su ilusión en esto, pero si no nos echan una mano y buscan una solución con los precios no podremos seguir adelante. Hay que hacer algo para ayudarnos. Saben que si a mí me va mejor, quizás al de la tienda también le irá mejor y al del restaurante. Esto es una cadena, un eslabón muy grande en una isla que vive del plátano. Pero siempre hay una excusa para poner los precios bajos. Ahora que este volcán nos está haciendo la vida imposible está siendo muy complicado", lamenta.